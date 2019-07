Bad i veg!

22. juli 2019 kl. 15:06 av av Ingvil Bakka

Sommarvarmen og sola er på veg, med meldingar om temperaturar opp i mot 30 grader utover i veka. Einingsleiar teknisk i Sauda kommune, Øyvind Ljung har følgande gladmelding til badeklare saudabuar og turistar:

– Me har tatt vassprøvar på badeplassane Rødstjødna, Si-Glass-stranda og Klovsteintjødna/Storemyr. Vatna er meir enn ti gonger betre enn krava til ”utmerka kvalitet” på badevatn. Klovsteintjødna/Storemyr er drikkevatn-kvalitet, seier Ljung.

Prøvane blei tatt tysdag 16. juli.

– Altså på slutten av ein finvêrsperiode. Det er er i grunnen eit dårleg tidspunkt for vassprøvar, men likevel blei resultata så kjempegode. Så dette betyr at me har meir enn utmerka kvalitet på badevatna våre i Sauda. Det er bare å bada i veg, seier Øyvind Ljung i driftsavdelinga til kommunen.