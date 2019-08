Rune Bastlien er i ein liten pluss to år etter at han blei Bunnpris-kjøpmann. Men framleis er han ”lillebror” i den lokale daglegvarebransjen. Foto: Frank Waal.

Matbutikkane omsette for 191 millionar

Alle tre daglegvarebutikkane i Sauda gjekk i pluss i 2018. Da Rune Bastlien hoppa inn i daglegvarebransjen for to år sidan, fekk han beskjed om at han ikkje ville tene penger dei første tre åra.