22 prosent stemte før valdagen

Leiar for Kundetorget i Sauda kommune Solfrid Handeland rapporterte måndag at 22,01 prosent av dei stemmeberettiga saudabuane stemte på førehand til valet. Før valdagen i går var det registrert 802 stemmer. Til saman er 3643 saudabuar berettiga til å gi sin stemme.

– Av førehandsstemmene har det komme inn rett i underkant av 50 konvoluttstemmer, i tillegg til sju heimestemmer. Det var også 13 som gav tidlegstemme. Me får også inn nokre få stemmer til frå andre kommunar i dag, så talet på førehandsstemmer kjem til å stige littegrann til, seier Handeland måndag føremiddag.

Kven kjem inn?

Når du les denne saka, kjem det viktigaste frå årets lokalval i Sauda til å vere klart. Etter alt å dømme har du alt lese kven som blei årets valvinnar på ryfylke.net, og med stor sannsynlegheit veit du kven som blir ordførar i Sauda dei neste fire åra.

– Men i år kjem me ikkje til å vite eller få oversikt over kven som faktisk kjem inn i kommunestyret på valdagen. I år veit me ingenting på valdagen om kva namn som er inne. Det er nytt i år. Me får kun oversikt over kor mange stemmer dei ulike partia får, men så må me vente til klokka 17 på tysdag før me får moglegheit til å ta ut rapportar for å sjå kven som kjem inn, med oversikt over slengarar og alt det der, forklarer Handeland.

Med 22,01 prosent som gav sin stemme på førehand, håper Handeland på god oppslutning om valet blant saudabuar i år. Med drygt 22 prosent registrerte førehandsstemmer, var det langt fleire som stemte på førehand enn kva det såg ut til å vere midt i sist veke.

Då Ryfylke snakka med Handeland i førre veke, var oppslutninga rundt 15 prosent på onsdag, medan ho hadde stige til 19 prosent fredag morgon, og vidare til 22 prosent då alt var registrert.

– Om eg samanliknar det med valet for fire år sidan, så er dette veldig bra. Eg håper jo at me får ei større oppslutning om valet enn kva me hadde då, seier Handeland.

Nasjonal trend

Ifølge Handeland blei det gitt 615 førehandsstemmer i Sauda i 2015. Valdeltakinga i Sauda ved lokalvalet i 2015 var 67,6 prosent, som var over landsgjennomsnittet på 60 prosent valdeltaking.

Nasjonalt viser trenden at det blir fleire og fleire som førehandsstemmer. Laurdag publiserte Norsk Telegrambyrå (NTB) ei sak kor Valdirektoratet opplyser at 875 584 personar førehandsstemte i år.

Det svarer til 20 prosent, eller éin av fem veljarar over heile landet, som er ny rekord for førehandsstemmer. Flest førehandsstemmer kom det naturleg nok i Oslo, kor 153 135 personar stemte før valdagen i går.

– Det er ein trend at førehandsstemminga går opp i alle kommunar. Eg er med i eit valforum som har ei facebookgruppe, og der ser eg at det er veldig mange som er godt fornøgde med deltakinga og oppslutninga dei ser på antal førehandsstemmer.

– Fortel førehandsstemminga deg noko om kva du trur den samla valdeltakinga blir i Sauda?

– Nei, ikkje eigentleg. Det er valdagen som avgjer, for det er vanskeleg å seie kven det er som førehandsstemmer. Det blir veldig spanande å sjå, seier Solfrid Handeland.