FrP hårfint ute

Frp gjorde come back I Sauda under årets kommuneval da dei stilte liste. For fire år sidan klarte ikkje partiet å stille liste.

Ein stund såg det også ut til at come backet ville bli krona med ein plass i kommunestyret. Men da alle stemmene var talt opp i Sauda viste det seg at partiet hamna like på nedsida av streken og ikkje blir representert i kommunestyret dei neste fire åra.

–Eg kan ikkje anna enn å ta av meg hatten for Asbjørn Birkeland og Sp. Men me opplever at me har «vunne» uansett, for ein kan velge å tape, eller lære noko. Me har lært mykje, blant annaat me ikkje har vore tydelege nok i valprogrammet vårt, spesielt på dette med kompetanse og arbeidsplassar, seier listetoppen til FrP, Wenche-Lill Frette.

Ho meiner at Sp har vore tydelege på sentralisering og sitt forsvar for distrikta.

– Eg vil gratulere Sp med det gode valresultatet, seier Frette.

FrP enda opp med 3,1 prosent av stemmene under kommunevalet i Sauda der 100 prosent av stemmene er talt opp.

Også Venstre må innsjå at dei vil stå på utsida av kommunestyret i Sauda også dei neste fire åra.

Partiet fekk 2,5 prosent av stemmene og blei det lokale partiet med lågast valoppslutning.

Listetoppen til Venstre, Anders Skaarer, har følgande kommentar:

– Det er vel ikkje så mykje å kommentere. Det gjekk ikkje vegen, seier Skaarer til Ryfylke.

Eitt parti som er fornøgd er Sosialistisk Venstreparti.

– Me gjekk opp 1,8 prosentpoeng. Det er me godt fornøgd med, spesielt når fleire andre parti går tilbake. Framgang var det me håpte på og forventa. Me er fortsatt inne med éin representant, og Øyvind Grassdal har vist at han er ein engasjert og entusiastisk representant for lokalpolitikk og SV, seier Lisa Stornes, dagens SV-representant i kommunestyret.

SV fekk 5,7 prosent av stemmene.

KrF sikra også sin eine representant, men gjekk tilbake 0,6 prosentpoeng.

– Me håpte på to representantar, men er fornøgd med éin. Det var ikkje overraskande med framgangen til Sp, men det var overraskande at dei gjorde det så godt. Eg hadde trudd at Venstre og FrP kom inn. Det hadde vore bra for demokratiet, seier listetopp Kristian Landro.

KrF fekk 4,2 prosent av stemmene.