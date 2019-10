Éin million kroner i gåve til frivilligheita

Laget for Hovlandsnutens utvikling 130 000 kroner

Hjartebank for Sauda og Suldal

Torsdag kveld arrangerte Sparebanken Vest «Hjartebank for Sauda og Suldal» i Saudahallen. Dei delte til saman ut éin million kroner til organisasjonar og prosjekt som gjer Sauda og Suldal til ein betre stad å bu.

Til saman var det ti organisasjonar som mottok pengestøtte. Blant dei utvalde var Andedammens Venner, som fekk 120 000 kroner til å til å vidareutvikle Andedammen-området like ved Eramet sitt smelteverk og stadionanlegget til Sauda Idrettslag. Også Sauda Makotokai Karateklubb, Sauda Turnforening, Laget for Hovlandsnuten utvikling og eldsjelene bak årets Ta Sjansen-arrangement, via Sameiet Birkeland, Engja og Søndenå Grunneigarlag, mottok pengar frå Hjartebank.

Jobbar for mikrokraftverk

Andedammens Venner ønsker mellom anna å bruke gåva til å bygge eit mikrokraftverk for å auke merksemda i Andedammen på klima og miljø.

– Dette er heilt fantastisk. Nå kan me fortsette å finne på nye ting, utvikle området og gjere det endå kjekkare for flest mogleg, seier Alf Jan Olsen og Hans Søndenå, som var blant dei som mottok gåva på vegner av Andedammens Venner.

Ifølge Sparebanken Vest talde publikummet rundt 970 personar.

Sauda kulturskule sitt band The Canadians, Eva Weel Skram saman med ektemann og gitarist Thomas Stenersen og rapparen Kaleb Isaac Ghebreiesus, med artistnamnet Isah, frå Stavanger spelte og song frå scenen i Saudahallen. Gratiskonserten og showet blei leia av duoen Vegard Harm og Morten Hegseth.

76 søknadar

Hjartebank for Sauda og Suldal er det tredje av sju Hjartebank-arrangement Sparebanken Vest har i år. Totalt deler dei ut sju millionar kroner. I Sauda og Suldal valde juryen ti organisasjonar og deira prosjekt å gi støtte til. I juryen sat Gerd Helen Bø, Rune Bastlien, Øyvind Marvik og Lillian Nordengen. Hovudkriteriet for tildelingane var at prosjekta skal gjere Sauda eller Suldal til ein betre stad å bu.

– Juryen har valt å tildele midlar til organisasjonar som bidrar til auka aktivitetstilbod i regionen vår. Det har òg vore viktig for juryen å støtte prosjekt som kan skape aktivitet for mange over tid, seier banksjef i Sparebanken Vest i Haugesund Nina Hopsdal i ei pressemelding.

Til saman vurderte juryen 76 søknadar, som ifølge pressemeldinga famna om heile kulturlivet i både Sauda og i Suldal.