Sauda – en upolert perle i Ryfylke

Sauda har en helt unik mulighet til å bli en av Norges flotteste skidestinasjoner. Med det grunnlaget i bunn kan Sauda utvikle seg enda et steg videre, og også bli en spektakulær helårsdestinasjon.

Som vinterdestinasjon konkurrerer Sauda med Sirdal, Røldal og Vågslid. Gjennom Ryfast har Sauda fått et konkurransefortrinn opp mot de to sistnevnte med tanke på avstand for de som kommer fra Stavanger-regionen.

For Haugalandet og Sunnhordland har alltid Sauda vært nærmest. Så kan Røldal og Vågslid vise til mer snø/lengre alpinsesong enn Sauda.

Men, ser man på tilgjengelige skitimer, altså tar vekk den tiden man bruker ekstra på kjøring, stengte fjelloverganger/veier, samt flere dager med temperaturer under minus 15 (færre som går på ski ved lave temperaturer), så er min påstand at Sauda kommer veldig godt ut.

I tillegg gjør kjøreavstanden til Sauda sitt til at man bruker hytten hyppigere.

Dette er alle faktorer som Sauda må bli mye dyktigere til å promotere. Profileringsmessig utad er Sauda den dårligste av disse destinasjonene til å fremsnakke seg selv. Det gode er at når man er dårligst så har man også mulighet for raskest progresjon i det å bli bedre, og med en del enkle grep kan man profilere Sauda på en mye bedre måte enn i dag.

I tillegg skal Sauda nå snart få et trumfkort; Folkeheisen! Folkeheisen, en kombinert stol og gondolheis. Med denne løsningen kan man bli med heisen både opp og ned, med ski, uten ski, med ryggsekk og fiskestang, sammen med bestemor og oldefar.

En heis som kan flytte folk fra Kro og opp til Djuvsbotn og ned igjen for den som vil, eller når forholdene tilsier det. Historisk sett er snøen både tidligere, lengre og det er mer av den i Djuvsbotn enn nede i Svandalen og Kro. Hva betyr det?

Jo, lengre og mer stabil alpinsesong, som sikrer en bedre drift for Sauda Skisenter. Allerede der er en del av økonomien med stolheisen hentet inn. Det er slik planene foreligger i dag, et eget AS som blir etablert og som skal stå for investeringen og risikoen i å bygge Folkeheisen.

Sauda Skisenter vil så betale leie til AS’et, for å bruke heisen. Det er et ideelt AS, som ikke skal hente ut profitt, noe som gjør sitt til at leiekostnadene til Sauda Skisenter holdes så lave som mulig.

Sauda Skisenter og Sauda Vekst sin skisse for videreutvikling av Sauda Skisenter og området rundt, der også grunneierne viser stor velvilje til å få planene gjennomført, legger virkelig til rette for å starte reisen til å bli et av topp 5 alpin- og skianlegg i Norge.

Det begynner med Folkeheisen for å nå snørike parti, med start fra Kro og stopp noe nedenfor Smalanuten. Videre med utbygging av nye heiser for å nå Botnanuten, Varanutane og Ravnafjell.

Det betyr at du vil ha fem fjelltopper knytt på alpinanlegget. Så kan man i neste steg tilrettelegge for anlegg ned på baksiden av toppene. En mulighet er å forbeholde alle de nedfartene til frikjøring. Eneste som da blir tråkket er heistrase. Resten er boltrerom for frikjøring. Her kan det nok også være mulig å spille på lag med fylket og Sauda vidaregåande skule sin Park- og frikøyringslinje, der en slik utbygging virkelig hadde gitt perfekte og makalause forhold for den type aktivitet. Vil nok også være positivt for Sauda BCC og videre utvikling av frikjøringsmiljøet generelt.

Videre må man bygge en varmestue med gode fasiliteter for de besøkende, der stolheisen stopper. Ingen overdådige bygg, men fasiliteter for å varme seg, kjøpe vått og tørt, toalett, samt bygge en stor terrasse som kan benyttes for å nyte mat og drikke utendørs, i tillegg til en spektakulær utsikt utover fjord og fjell. Man må også legge til rette for de som ønsker å gå på langrennsski, med å tråkke en løype fra stolheisen og bort til Djuvsbotn, for enkel tilkomst til løypene der, og det samme mot løypene som går fra Smalanuten og nordover.

Om jeg og andre vil betale for å bruke fasilitetene? Ja, definitivt.

Fem fjelltopper, 20-25 nedfarter, snøsikkert over en lang periode, tilrettelagt for de som ønsker å gå på langrennsski, tilrettelagt for de som ikke kommer seg opp eller ned på ski, men som likevel ønsker å få en tur opp i fjellet. Og alt dette komprimert på et forholdsvis lite område, noe ikke veldig mange anlegg kan skilte med, vil gi oss alpe-følelse og alpe-forhold, rett rundt hjørnet. Og nå har vi kun sett på noen muligheter på vinters tid.

Helårsbenyttelse, ikke mulig. Blir for dyrt, går ikke dette, bare visjoner og stormannsgalskap.

Eller;

– Gondolvogner fulle av folk og barnefamilier, på sommeren, som vil opp på Folkeheis-kafeen og spise vafler og nyte utsikten. Vi vet at fjellene blir mer brukt når tilgjengeligheten og enkelheten øker

– Sammen med lokale restauranter og produsenter tilby kortreist mat i Folkeheisen «Topprestaurant og Fjellbar»

– Folk som vil opp å nyte fjellet uten å være godt trent og ha et ønske, eller mulighet, til å gå alle høydemetrene opp. Stol-/gondolheis tilrettelegger også for publikum som ikke er så gode til beins under eksempelvis Sauda BCC.

– Folk som vil opp og benytte seg av de fantastiske fjellvannene som ligger i nærheten.

– Arrangere Sauda Xtreme. Ett rått, ekte og helt urørt terrengritt, i fantastiske omgivelser med Saudabuens gjestmildhet som vertskap for det hele

– Arrangere utekonserter oppe i fjellet, kanskje i forbindelse med Saudadagene

– Zipline, stisykling, natursti, m.m.

– Barnepark med sommeraktiviteter og ulike konkurranser for barn. Så enkelt som småkrypsafari, balansebrett (en tømmerstokk eller kubbe og en planke), et lite bålområde, hinderløype (over en stokk, oppå en stein, rundt en busk, alt ettersom hva som finnes). Barna mot de voksne.

Her har Sauda enda et ledd i det å kunne oppnå merket «Bærekraftig reisemål» også!

Vi ønsker å bruke hyttene og Sauda hele året. Vi ønsker å ha ulike aktiviteter å benytte oss av, og vi vil betale for å bruke det.

Og, vi ønsker også å bidra på veien til å nå finansieringsmålet til Folkeheisen. Både som privatpersoner og som næringslivsaktører. Dette er en investering i vår egen livskvalitet også, i tillegg til at vi bryr oss om lokalsamfunnet i Sauda.

Og hva vil det bety for Sauda? Hvorfor skal folk og næringslivsaktører i Sauda være med?

Alle har vel sett regnestykket på hva hytteeierne legger igjen i Sauda i form av penger.

Jeg og min familie elsker Sauda.

Dette vil gi økt hyttebygging, økt liv i sentrum, økt omsetning i Sauda, tilrettelegge før videre vekst i Sauda, flere butikker og tilbud i sentrum, flere arbeidsplasser i form av bygging av nye hytter og vedlikehold og ombygging av eksisterende hytter. Rett og slett kun positive faktorer. Og hvis man ikke tør å satse? Da taper Sauda i konkurranse med Sirdal, Røldal og Vågslid. Garantert!

Jeg og min familie elsker Sauda. Vi synes saudabuen er flotte, gjestmilde og særs trivelige mennesker. Så skal vi hjelpe dere til å bli mye bedre på å fremsnakke Sauda, og med å få blankpolert den perlen som Sauda virkelig er. Men da må vi tørre å være visjonære og tro på at vi sammen kan løfte Sauda mange hakk!

Det starter med at vi forstår at det haster for å ikke miste muligheten Sauda har. De andre destinasjonene ligger definitivt ikke på latsiden, og er særs fornøyde så lenge Sauda ikke våkner til liv.

Kom igjen folkens! Ha trua, tør å se de mulighetene dere har fått tildelt fra naturen av i Sauda og bli med å blankpoler den perlen som ligger her.

– Å heise tid, dette blir bra!