Skuleopning for resten av grunnskulen kommande veke

To veker etter at dei yngste elevane i grunnskulen vende tilbake til skulen sin 27. april, opnar skulane kommande veke også for elevane frå femte til tiande klasse. Dette skjer meir enn åtte veker sidan alle landets skular og barnehagar stengde dørene, av frykt for spreiing av koronaviruset.

Gjenåpninga av skulen for dei eldste klassetrinna i Sauda skjer i tråd med regjeringa si avgjerd, der skuleeigar er pålagt opning i løpet av veke 20.

For elevane i saudaskulen er det lagt opp til skulestart måndag for tiande klasse, tysdag for femte til sjuande og niande klasse og onsdag for alle åttandeklassane.

Fokus på smitteførebygging

Sauda kommune opplyser på sine nettsider at skulane følger råda i dei nasjonale smittevernrettleiarane. Dette inneber styrka reinhald og strenge hygienekrav i tillegg til at dei tilsette får ekstra opplæring i smittevern ved eigen skule.

Alle elevane blir oppmoda om å vaska hendene før dei kjem på skulen og når dei kjem heim att. Det er i tillegg laga eigne rutinar på skulane for å førebygga smitte. Mellom anna blir klassane halde i eigne sonar på skuleområda. Til desse sonene høyrer eigne toalett og vaskesonar. Elevane blir også oppmoda om å ikkje komma til skulen for tidleg, og til å gå heim når skuledagen er over.

Det er sendt ut eigne informasjonsskriv omdei nye rutinane til foreldra til elevane som nå startar opp att på skulen.

Utfyllande informasjon om rutinar for grunnskulen finn du på Sauda kommune sine nettsider.

Også vidaregåande

Også den vidaregåande skulen vil starta opp igjen i veka som kjem. Rogaland Fylkeskommune opplyser på nettsidene sine at oppstarten vil skje gradvis utover veka, og at elevane vil få beskjed om når dei skal møta.

− Det vil fortsatt vera skjerpa krav til hygienetiltak og avstand, så det er ein annleis skulekvardag som ventar elevar og lærarar, blir det slått fast.