Legg ferien til Rogaland og Ryfylke i sommer!

Rogaland blir ofte kalt et Norge i miniatyr fordi vi har litt av alt Norge kan by på. Vi har høye fjell og dype fjorder, flotte landbruks- og skogsområder, fosser og stille vann, lange hvite sandstrender og bratte svaberg.

Hele verden har hørt om Preikestolen, og mange turister flokker seg til Kjerag og jærstrendene. Men vi har også andre flotte opplevelser å by på, som Skomakarnibbå, Nasjonal turistveg Ryfylke og Peter Zumthor sin berømte arkitektur i Allmannajuvet. De byr på spektakulære naturopplevelser, som flere burde bli kjent med.

I fylket vårt er det opplevelser man kan bruke dagevis, ja, ukesvis på. Fra Vikinggarden på Avaldsnes i nord, via Flor og Fjære og Kongeparken, til Sogndalstrand i sør. Museene ligger som perler på en snor, og for å toppe det hele har vi restauranter og overnattingssteder i verdensklasse.

Det er veldig mange gode grunner til å ta ferien i Rogaland og Ryfylke en helt ordinær sommer. Og spesielt viktig har det blitt nå. Mange bedrifter innen reiseliv og service har måttet stenge ned og flere har måttet permittere ansatte. Det fikk vi bekreftet da vi tidligere denne uken hadde dialogmøte med Flor og Fjære, for å høre hvordan situasjonen deres er og hva vi politikere kan bidra med i den vanskelige situasjonen mange reiselivsbedrifter står i.

Reiselivet bidrar med verdiskapning for over 5 milliarder kroner hvert år nasjonalt, og gir jobb til over 12 000 personer i fylket vårt alene. Legger du ferien til Rogaland og Ryfylke får du et bredt spekter av tilbud og opplevelser, samtidig som du hjelper de mange lokale bedriftene som er inne i sin vanskeligste tid på flere tiår. Hvis vi skal fortsette å ha det gode tilbudet vi har nytt godt av i lang tid, er dette tiden for å legge igjen noe av feriepengene lokalt. Ditt feriebudsjett kan spille en avgjørende rolle i at en eller flere ansatte kommer seg tilbake i jobb, og til å redde en lokal bedrift fra konkurs.

Vår oppfordring er derfor: Legg hele eller deler av ferien til Rogaland og Ryfylke, og bli kjent med flere av skattene det flotte fylket vårt har å by på. Og dersom du har anledning, ta gjerne ei overnattingshelg eller to på et hotell i regionen i løpet av sommerhalvåret. Kanskje akkurat 2020 er året du skal ta deg tid til en helg på Kløver hotell i Sauda eller på energihotellet i Suldal? Og unn deg noen flere restaurantbesøk enn du egentlig hadde tenkt – i Ryfylke finner du noe for enhver smak.

La oss være med på å holde hjulene i gang for de mange lokale bedriftene og arbeidsplassene som vi er så glade i og stolte over.

God sommer!