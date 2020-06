Koronafond-støtte til idretten

– Dette var ei veldig kjekk overrasking! Eg gler meg til å formidla dette vidare til dei ulike gruppene våre, seier Jill Merete Bergsbakk, nestleiar i Sauda idrettslag sitt hovudstyret.

I dag, fredag, møtte ho opp i lokala til Sparebanken Vest i Sauda, der ho fekk vita at banken hadde innvilga søknaden hovudstyret hadde sendt inn til koronafondet.

Fleire norske idrettslag og -organisasjonar har opplevd inntektstap som følge av koronakrisa og aktivitetstilbodet har blitt kraftig redusert, både når det gjeld treningar og arrangement. Også Sauda idrettslag har tapt inntekter i koronatida. Blant anna blei 17.mai-arrangementet dei hadde tatt på seg ansvaret for kraftig redusert og både NM i benkpress, Hovlandsnuten Opp og fotballturneringa Saudacup avlyst.

Det var Sparebanken Vest som oppfordra Sauda idrettslag til å søka koronafondet om støtte.

– Me hadde eit møte i hovudstyret, så bad me dei ulike gruppene melda inn eit anslag på kor mykje pengar dei reknar med at dei har tapt som følge av avlyste arrangement. Deretter sendte hovudstyret inn søknaden til Sparebanken, fortel Bergsbakk.

For dei banktilsette i Sauda, Else Dahl-Olsen, Mette Solland og Audun Sørland, er det ekstra kjekt å kunna dela ut pengar lokalt.

– Det er veldig kjekt å få kunna dela ut pengar som me veit skaper glede og som me, med eigne auger, ser går direkte til lokale lag og foreiningar og deira arrangement og tilbod, seier Else Dahl-Olsen.

Også to andre idrettsorganisasjonar får pengar frå koronafondet til Sparebanken Vest. Sauda Sykkelklubb får 20 000 kroner, medan Sauda Makotokai karateklubb får 30 000 kroner. Begge kan visa til inntektstap som følge av koronasituasjonen.

Les meir i papiravisa på tysdag.