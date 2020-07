Nå eller aldri

Ifølge vassressurslova, skal kraftanlegg som ikkje lenger blir nytta til sitt opprinnelege føremål fjernast, dersom eigaren ikkje vil halda det ved like. Denne heimelen gir styresmaktene rett til å krevja at kraftselskapa ryddar opp etter seg når anlegg blir tatt ut av produksjon, noko all fornuft tilseier er eit legitimt krav. Kraftinstallasjonar er trass alt framandelement ute i naturen. Likevel – det bør vera rom for å gjera enkelte unntak.

Kraftutbygginga i Saudavassdraget rundt 1920 står som ei tidstypisk utbygging med føremål å skaffa kraft til etableringa av storindustrien. I Sauda sitt tilfelle; mangansmelteverket på Klubben. Ein kan meina mykje om naturinngrep og konsekvensar av arbeidet med å temma fossekreftene og legga vatnet i røyr. Krafta transformerte uansett Sauda frå eit fattig bondesamfunn til eit moderne industrisamfunn. Og krafta gav saudabuen velstand.

Tidleg på 2000-talet blei kraftproduksjonen i saudafjella utvida, modernisert og effektivisert. Fleire av Saudefaldene sine anlegg hadde gjort sitt, og blei ståande uverksame. I tråd med gjeldande lovverk, utarbeidde det lokale kraftselskapet ein plan for sanering av til saman 17 installasjonar knytt til kraftverka Sauda I og Sauda II. Arbeidet med å fullføra tiltaka i denne planen nærmar seg nå ein sluttfase.

Samtidig har både kraftbransjen lokalt og lokale, sentrale og nasjonale styresmakter stilt spørsmål ved om det er rett å fjerna anlegg som ligg der og vitnar om ein av dei viktigaste tidsepokane i Sauda si historie, tida då grunnlaget for det moderne Sauda blei lagt.

Bevaring av kraftanlegg er ikkje nokon ny idè. Alt tidleg på 2000-talet leia NVE eit prosjekt der ein identifiserte vasskraftverk med spesielle verdiar som kulturminne. Blant dei 27 verka som blei plukka ut, var Sauda III i Sønnåhamn. NVE hadde i tillegg eigne prosjekt for dammar, kraftoverføringar og tekniske installasjonar.

Krafthistoria er kanskje den viktigaste faktoren i utviklinga av Sauda slik me kjenner det i dag. Utan kraft, ingen smelteverk. Utan smelteverk, kva då, eigentleg? Til og med kommunenamnet heng saman med den sydande fossekrafta som i alle tider har kome buldrande nedover mot fjorden. Når tida nå er ute for nokre av dei tidlegaste kraftanlegga i fjellet, er det på sin plass å vurdera om nokre av dei bør tas vare på.

Har ein karakteristiske installasjonar som ikkje utgjer nokon fare for omgivnadene, og som det heller ikkje vil vera for ressurskrevjande å ta vare på, vil det vera flott om dei kan få leva vidare – som kulturminne.