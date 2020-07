Torsdag dukkar Sommarbilen opp i Sauda

– Me gler oss veldig til å komma til Sauda, slår prosjektleiar Ida Scheie i NRK sommarbilen fast. Torsdag denne veka kjører den knallgule NRK-bilen over fjellet frå Odda og endar i Sauda. Medan den først publiserte reiseruta gjekk via Suldal og inn til Sauda via Ropeid, går turen nå frå E-134 på Håra langs fylkesveg 520 via Hellandsbygd til Sauda.

Torsdag kveld blir det TV-sending der ein viser reiseruta «minutt for minutt» og reportasjar frå det programleiarane måtte komma over langs vegen.

– Me vil gjerne at folk står langs vegen og vinkar kjem og ser på oss der me stoppar, seier Scheie. Ho ber likevel folk hugse på koronavettreglane.

– Me har fått tyn for å ha samla for mange for tett under tidlegare sendingar. Hugs å halda litt avstand til kvarandre, er oppmodinga ho kjem med.

Bilen startar etter planen frå Odda om lag klokka ti om føremiddagen. Turen til Sauda er tenkt å ta om lag to timar. Endeleg plan for dagen blir imidlertid ikkje spikra før onsdag kveld, og i tillegg kan det skje ting undervegs.

– Det er vanskeleg å slå fast eksakt når me kjem køyrande forbi, slår Scheie fast.

Kjartan Fløgstad passasjer

Programleiarar i Sommarbilden denne veka er Øyvor Bakke og Finn Tokvam. Dei som har sett sommarsendingane på NRK1, veit at dei to i forseta alltid får med seg lokale folk på delar av turen.

– Me er temmeleg sikre på at Kjartan Fløgstad blir med oss på torsdag. Og så ser det ut til å gå i boks med ein annan, kjent, utflytta saudabu, opplyser Ida Scheie.

Kva stoppunkt programleiarane vel langs ruta og i Sauda, er så langt ikkje klart.

– Send oss gjerne tips, seier Scheie.

– Finn fram flagg og ballongar

Ordførar Asbjørn Birkeland synest det er kjekt at NRK sitt sommarprosjekt legg vegen om Sauda.

– Dette er eit unikt høve til å visa fram kommunen vår. Nå ser det ut til at vêret blir nokolunde bra òg, slik at Sauda kan visa seg frå si beste side. Finn fram flagg og ballongar, still dykk opp langs reiseruta og bli med og lag liv og røre, oppmodar Birkeland.

Birkeland fortel at han alt har spelt inn fleire forslag til aktuelle stoppunkt.

– Sidan bilen kjem over Saudafjellet, kjem dei jo til Hellandsbygd og Allmannajuvet. I Sauda har eg tipsa både om Åbøbyen, utebadeanlegget og Folkets Hus. Og fredagen, når turen går vidare sørover i Ryfylke, passerer dei jo Svandalsfossen, opplyser ordføraren.

Hardanger og Ryfylke står på reiseplanen til NRK sommarbilen denne veka. Grafikk: NRK.