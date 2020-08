– Det forsvann 200 t-skjorter på ei veke

– Oppslutninga er over all forventning! Me oppnår akkurat det me har ønska – å få folk ut på tur, seier leiar av arrangementskomiteen for Hovlandsnuten Opp, Sander Stielstra.

Som så mange andre arrangement denne våren, blei årets utgåve av motbakkeløpet Hovlandsnuten Opp avlyst. Arrangør Sauda Idrettslag laga i staden til to alternative, koronavennlege arrangement, som er tilgjengelege heile sommaren.

Premie til ungane

Det eine tiltaket er spesielt retta mot familiar. Her kan ungar som blir avbilda i èi av dei tre Instagram-rammene som er sett opp, i Eventyrskogen, på Hovlandsstølen eller på Hovlandsnuten, hente seg ei gratis t-skjorte som premie.

– Me hadde i utgangspunktet 200 t-skjorter. Då det nærma seg tomt, bestilte me 200 til. Desse forsvann i løpet av ei vekes tid nå i juli. Nok ei bestilling er på gang, men grunna ferieavvikling går det nok tre-fire veker før desse er på plass, opplyser Stielstra.

Han opplyser at det framleis er muleg å registrera seg, for så å henta premien når desse er klare.

– Det er bare ungane som får premie?

– Ja. Men dei vaksne som vil kjøpa seg ei lik t-skjorte, som for øvrig er ull-t-skjorter frå Devold, får desse til ein god pris, seier Stielstra.

Gratispremiane kjem som følge av velvilje frå gode sponsorar.

Det andre koronaarrangementet er elles ein uhøgtideleg løpskonkurranse der deltakarane tar tida på seg sjølv ved hjelp av ein sporings-app på mobiltelefonen sin.

Mange turistar

Hovlandsnuten Opp har eit samarbeid med Nuten (!) Sport om formidling av deltakarpremiane. Ifølge Stielstra går tilbakemeldingane på at mange tilreisande har fått augo opp for turmålet i Saudasjøen.

– I det siste er det mange som ikkje bur i Sauda som har vore innom for å henta seg t-skjorter, både hyttefolk og turistar elles, opplyser Stielstra.

Hovlandsnuten Opp blei arrangert for første gong i 2007. Løpet hadde NM-status i 2014 og skulle etter planen vore NM i motbakkeløp i 2021. Grunna koronakrisa er kampen om NM-medaljar på Hovlandsnuten utsett til 2022.