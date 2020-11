Ønsker meir til helse

Eldrerådsleiar Ragnhild Ness er bekymra over rådmannens kuttforslag i helse- og omsorgssektoren.

– Me burde tilsette fleire i denne sektoren, ikkje redusere. Det går ut over tilbodet til brukarane og det går ut over dei tilsette. Sjukefråveret er alt for høgt. Nå skal dei bli enda meir belasta, påpeikte Ragnhild Ness da Eldrerådet måndag skulle behandle rådmannens budsjettforslag.

Ivar Johannes Handeland meinte at ein ikkje kan sjå bort frå dei økonomiske realitetane Sauda kommune står overfor.

– Me kan ikkje bare seie nei til nedskjering. Me må vere meir konkrete. Kuttet kunne ha vore større enn kva rådmannen foreslår. Eg meiner at me bør gå for rådmannens forslag, forslo Handeland.

Hans Wigelius meinte at det ikkje var Eldrerådets oppgåve å finne ut kor pengane skal bli tatt frå dersom ein ikkje stemmer for rådmannens forslag.

Men fleirtalet i eldrerådet enda likevel opp med å støtte rådmannens forslag, men rådet ønska å framskunde bygginga av nye institusjonsplassar ved Åbøtunet. Helst ønsker Eldrerådet at byggeprosessen startar opp i løpet av 2021.

Eldrerådet ønsker også at det blir planlagt areal til frisør, hud- og fotpleie ved Åbøtunet. I tillegg eit lite kjøkken til brukarane slik at det er muleg å lage enkle ting gjennom eigenaktivitet. Også meir grøntareal blei trekt fram som eit ønske når institusjonskapasiteten blir utvida.