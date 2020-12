Ein søndagsavgang mindre i 2022

Det blir ikkje kutt i laurdagsruta til Sauda i 2022. Søndagen blir det imidlertid ein rundtur Stavanger-Sauda-Stavanger mindre enn i dag, vedtok fylkestinget tysdag

Etter at staten la om tildelingskriteria for støtte til hurtigbåtar, forsvann store delar av finansieringa av hurtigbåtane i Rogaland. Konsekvensen blir eit redusert rutetilbod på Ryfylkefjordane frå 2021. Ei av endringane i første kuttrunde er å ta vekk Sandeidruta fredag og søndag. Med dette forsvinn ei muleg reiserute frå Stavanger via Vikedal til Sauda fredagskvelden.

Dersom fylkespolitikarane ikkje vil omprioritera midlar over til hurtigbåt, må det innan 2023 kuttast kostnader frå drift av hurtigbåtane tilsvarande 40 millionar kroner. Dette vil kunna utradera hurtigbåten som framkomstmiddel i indre strøk.

Fylkestinget vedtok tysdag imidlertid at det skal settast ned eit tverrpolitisk utval som skal arbeida med forslag til ny rutestruktur, der det blir lagt opp til at det fortsatt skal vera eit hurtigbåttilbod i Indre Ryfylke. Forslaget skal sendast ut på høyring til berørte kommunar før endeleg konkurransegrunnlag blir utarbeidd og forslaget sendt ut på anbod.