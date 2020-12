Så ble det julestemning likevel

Jeg tar hatten av og sier ”Vel blåst!”. To lørdager på rad lot et titalls musikanter julens glade toner klinge i Sauda by.

Da saken var avgjort – ingen høytidelig julegrantenning og ingen Frelsesarmeens julekonsert i Sauda kyrkje – da var jeg veldig lei meg. Hva nå? tenkte jeg. Da trådte Sauda musikkorps, med Ingunn og Thormod i spissen, til med noen trøstens ord: ”Vi stiller opp”.

Jeg tar hatten av og sier ”Vel blåst!”. To lørdager på rad lot et titalls musikanter julens glade toner klinge i Sauda by. Det ble start på Høllandstunet og Åbøtunet begge dagene, så var de å finne på Rådhusplassen, Bankplassen, Coop, Kiwi og Bunnpris. Da musikantene ankom Coop sist lørdag var fingrene deres preget av litt for kalde varmegrader, med de holdt ut helt til siste slutt, på gressplenen ved Bunnpris.

Arméen fulgte også med, sammen med den gamle frelsesarmémajoren. La det være sagt: Arméen er stor takk skyldig til de som tok initiativ til dette strålende tiltaket. Nå nærmer vi oss slutten på en hektisk, og på mange måter annerledes julestri. Men Sauda Trekkspillklubb har også bestemt seg for å hjelpe til. Lørdag stiller de opp på Coop og skaper forhåpentligvis en ekstra julestemning i det kalde høstværet. Og majoren følger med, både med ekstra gryte og trekkspill. Og denne gangen skal han få spille med.

Prøv å legge handleturen til omtrent middagstid, så får du delta i ”Sjømannsjul på Hawaii”. Det vil kanskje være et minne fra da det svingte som best på juleknserten i fjor. Det er for tidlig å si noe annet enn at gryta ”koker” jevnt og trutt. Men det er stor aktivitet, det er mange som vippser, og det blir spennende å se det endelige resultatet når vi skal avslutte juleinnsamlingen Julaften formiddag. Men du kan fortsette å gi utover det. Jeg vil allikevel allerede nå rette en hjertelig takk til alle som har støttet oss.

La meg til slutt ønske alle våre venner og møtebesøkende en velsignet julehøytid og et godt nytt år!