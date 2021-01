Hurtigbåten til Sauda – 3

Det har også alle de ville dyrene som finnes på øya. Det er bare det at disse ikke har spesielle behov for båtanløp. Dersom du klarer å frigjøre deg fra pølsa til restaurant-pris og kaffen i et pappkruset og ser ut vinduene på hurtigbåten, kan du, hvis du er heldig, se både elg og hjort som svømmer til og fra øya over Boknafjorden.

Ombo har i dag to ferjekaier, Eidssund og Skipavik, hvorav Eidssund er mest kjent for oss da det er denne kaien saudabåten er innom hver morgen for å hente skolebarn til sentralskolen på Judaberg.

I Eidssund finner du øyas eneste forretning, et gartneri og et oppvekstsenter.

Ombo har totalt 46 båtanløp hver dag mellom mandag og torsdag hvorav 29 med ferjer og 17 med hurtigbåter. Jeg har gjennom årene ofte fortøyd med båt i gjestehavnen i Eidssund og observert at rutebåtene kommer og går i ett. Jeg har sett ferjene anløpe uten biler og passasjerer, spesielt på kveldstid. Ofte kommer ferjene bare inn sundet, lyser på kaien for å se etter eventuelle passasjerer eller biler, før de snur. Hvis vi fordeler folketallet på Ombo med alle rutebåtene som anløper øya, blir det fem passasjerer som reiser med hver eneste båt.

Det bor ca. 8 500 innbyggere i indre Ryfylke pluss den delen av befolkningen i Vindafjord som benytter seg av Saudabåten. Indre Ryfylke er ikke i nærheten av å ha 46 båtanløp per dag.

NB!

I min forrige ytring skrev jeg at Foldøy har sju anløp med hurtigbåt per dag mellom mandag og torsdag. Dette er feil! Foldøy har ni anløp. Fem av disse anløpes bare ved forhåndsbestilling, og på ett av anløpene må passasjerene skifte båt på Judaberg.

Jeg tok heller ikke med at alle anløp fra og med 1. januar 2021 til Foldøy, Hebnes og Jelsa bare går dersom det er passasjerer, biler eller last til stedene. Det betyr i praksis at en må bestille ferjen til og fra disse stedene minimum 60 minutter før avgang. Den nye ordningen er ikke godt nok kunngjort med det resultat at reisende har blitt stående på kaien for å vente på ferjen som aldri kom.

Nåværende innleide ferje, Rygerfjell fra 1978, burde vel for lengst ha «blitt til spiker». Den har hatt store motorproblemer etter at den ble satt inn i ruten til Foldøy, og den har vel vært på verksted like mye som den skulle ha gått i rutefart. En dag lå den drivende på Nedstrandsfjorden. Folk i indre Ryfylke er et tålmodig folkeferd. Nå må snart Suldal kommune «reise seg og gi beskjed»!

Med Rogaland fylkeskommune, Kolumbus (fylkeskommunalt AS) og flere rederier som tydeligvis ikke kjenner til ansvarsforholdet og henviser kundene videre, må det bli elendig service. Her må det ryddes opp!