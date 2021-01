Det kalde januarvêret medfører problem for hurtigbåten i Indre Ryfylke. Alt nyårsdagen melde Kolumbus på sine nettsider at Saudaruta ville gå med buss mellom Ropeid og Sauda inntil vidare. Årsaka er is i Saudafjorden.

Ifølge langtidsvarselet på yr.no for dei neste ti dagane vil ikkje januarkulda sleppa taket på ei stund. Dermed må Sauda belaga seg på at fjordvegen vil vera stengt ei stund frametter.