Hvor ble det av politikerne?

Forstå det den som vil. Ryfylketunnelen som er en del av Ryfast-prosjektet mellom Stavanger og Tau (Solbakk), kostet to tredeler av totalt 8,1 milliarder, altså 5,4 milliarder. Det er mange penger det . . . På tross av disse enorme summene, skal altså Saudabåten gå innom Tau. På samme tur skal den også anløpe Talgje som også har tunell, både til Rennesøy og Finnøy. Saudabåten skal med andre ord nå gå i et trekantsamband hvor begge anløpsstedene har tuneller til omverdenen som har kostet milliarder av våre skattepenger. Dette trekantsambandet vil forlenge reisetiden til Sauda med mellom 15 og 20 minutter.

Etter trekantsambandet skal Saudabåten anløpe Fogn, Judaberg, Halsnøy, Eidssund, Helgøy og Nord-Hidle nesten parallelt med Finnøyferjen. Til slutt anløper den Nesheim før den vender nesen mot anløpsstedene i indre Ryfylke, bare ikke til Sauda. Vi i Sauda er så heldige at vi har vei, så båten stopper på Ropeid. Det er også vei mellom Helgøy og Nesheim, men disse anløpsstedene tilhører Sjernarøyane, og da har de både veier, ferjer og hurtigbåter som går i ett.

Ekstraturen til Helgøy forlenger reisetiden til Sauda med 13 minutter. Det skal ikke rare «matte-kunnskaper» til for å kunne beregne at Saudabåten egentlig kunne gått til Sauda, til glede både for skoleungdom og arbeidere fra henholdsvis Suldal og Sauda kommuner.

Jeg nøler ikke med å karakterisere denne båtruten for en ren «melkerute». Jeg har enda ikke vært innom returen til Stavanger kl. 1405. Dette er virkelig en «skandaletur»! Hvor blir det av politikerne som har lovet å kjempe for saudabåten?