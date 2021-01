Vi er nå inne i de strengeste smittevernreglene som vi har opplevd til nå. De eldste skal kun ha en primærkontakt, og holde seg inne i eget hjem mest mulig. Vi må få varer hentet av andre, eller levert på trappa. Ikke skal vi reise og ikke skal vi ha besøk av venner og familie.

Vi venter på vaksinehjelpen, men må vente til vår tur kommer. At orienteringen skjer på Sauda kommune sine internettsider hjelper lite for den eldste brukergruppen som ikke behersker data. Det er det lite hjelp i for den eldste gruppen, som trenger å holde seg oppdatert. Den viktigste informasjonen som gis må være brukervennlig. Å gjøre de eldste mer hjelpeløs med å infomere ”over hodene” på oss og at viktig melding går via sms er ikke bra nok.

De eldste av oss ser frem til koronavaksinen slik at vi eldre også kan få leve våre liv fullt ut. Ikke steng oss inne bak lukkede dører og ta fra oss selvstendigheten.