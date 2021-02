Mamma (Astrid Johnsen), er for tiden på DMS i Sauda. Mamma har vært plaget med mye sykdom i den siste tiden, og det har vært mye til og fra Haugesund Sykehus. Hun har alltid syntes det har vært godt å komme tilbake til Sauda, fordi alle på DMS er alltid så positive og hyggelige. Du blir alltid møtt med et smil.

For oss pårørende er det veldig kjekt å vite at hun er på et trygt og godt sted. Kan bare nevne et lite eksempel på den gode servicen; mamma fikk spørsmål på om det var noe hun hadde lyst på, og på spøk sa hun at hun ville ha et rekesmørbrød. Til frokost dagen etterpå så fikk hun et rekesmørbrød. Hun sier også at det er veldig god mat der. Det er alltid skikkelig god og hjemmelaget mat.

Hvis man blir gammel i en storby, er man bare en del av et maskineri. På DMS i Sauda, oppleves det helt motsatt. Her virker det som for oss pårørende, at de virkelig bryr seg om pasientene, og alle ansatte gjør sitt ytterste for at de skal ha det godt. Det er ikke måte på omtanke og service. Når vi pårørende kommer inn, får vi alltid spørsmål om vi vil ha en kopp kaffe eller saft, og dette er heller ikke en selvfølge.

Så jeg vil rette en stor takk til DMS i Sauda, eller som mamma kaller de, «Saudas engler», for å gjøre mammas opphold på DMS trygt og godt. Sauda kommune kan virkelig være stolt av denne omsorgstjenesten. Så dere må ikke engang tenke tanken på å bevilge mindre penger til omsorgstjenester i Sauda. Det er veldig positivt for en kommune å ha gode omsorgstilbud, som vil gjøre det attraktivt og trygt for folk å bo her.