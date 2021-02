Finansiering av hobby med lån uten sikkerhet

I denne artikkelen får du informasjon om hvordan du kan benytte deg av forbrukslån for å virkeliggjøre din hobby. Vi går også gjennom fordeler og ulemper og ser på hvordan og hvorfor slike lån blir regulert. Forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån finner du enkelt på lovdata.no. Forskriften stiller en del krav til utlånspraksis. Blant annet skal låntaker ha midler til å tåle en renteøkning på 5 %.

Hva er forbrukslån?

Et forbrukslån er en form for lån der du ikke stiller sikkerhet i personlige eiendeler. Dette kan også være forbundet med kredittkort. Slike lån kan du få innvilget i banken eller hos ulike typer finansieringsselskaper. Fordelen med slike lån er at du ikke stiller sikkerhet i verdifulle eiendeler. Dette kan være for eksempel bil, bolig eller annen fast eiendom. Her ligger likevel også ulempene. Dersom du ikke stiller sikkerhet, tar utlåner en større risiko ved innvilgelse av lånet. Dette betyr at du totalt høyere totale lånekostnader.

Når du låner uten sikkerhet er sjansen for at kreditor taper penger på lånet større enn ved andre lån. Derfor er renten høyere og nedbetalingstiden gjerne kortere enn ved andre lån. Vilkår og begrensninger vil variere fra aktør til aktør.

Myndighetene ønsker å begrense risikoen for at kunder tar opp større lån enn de klarer å betjene. Derfor reguleres denne typen lån gjennom flere ulike tiltak som gjeldsregister og flere ulike forskrifter. Forskriftene stiller krav til finansforetakene for å begrense kundenes mulighet til å oppta uansvarlige lån.

Gjeldsregisteret

Forbrukslånsforskriften

Forskrift om markedsføring av kreditt

Forskrift om fakturering av kredittkortgjeld

Hvordan søke om lån til forbruk

Forbrukslån tilbys av banker og en rekke andre aktører. Om du søker på nettet, finner du mange ulike alternativer. Det kan være stor forskjell på renter og vilkår. Det lønner seg dermed å finne det som passer din situasjon best. Noen tilbydere har til og med spesialisert seg på denne typen lån, som Santander. For å få et slikt tilbud må du bestå en kredittsjekk. Det betyr at banken eller finansieringsselskapet sjekker hvor sannsynlig det er at du kan betale tilbake. Du får innvilget lån dersom du består kredittsjekken.

Det finnes også ulike portaler som sammenligner ulike typer lån uten sikkerhet, blant annet den norske sammenligningstjenesten forbrukslån.no. Med slike portaler kan du se forskjeller og likheter mellom nominell rente, månedsbeløp og ulike krav. I tillegg kan du selv fylle inn nedbetalingstiden og lånebeløpet som passer best for deg. På denne måten kan du finne lånet som trengs for å finansiere din hobby. Har du en hobby som krever en del penger, er det kanskje lurt å velge noe med høyt lånebeløp. Lån derimot ikke mer enn du har råd til å betjene.

Eksempel lånekostnad: Lån 15.000 kr over 12 mnd. Eff. rente 19,20%, Renter og gebyrer: 1.301 kr. Totalt 16.301 kr.

Stadig flere lån uten sikkerhet

Norges Bank rapporterer at det er en stor økning i lån uten sikkerhet i Norge. Likevel representerer disse lånene kun en liten del av totalen. Stadig flere aktører spesialiserer seg på dette området. Bankene som kun tilbyr forbrukslån, utgjør omtrent 40 % av forbrukslånmarkedet. Grunnen til denne økningen kan være at markedsføringen har blitt intensivert, samt at mange aktører reklamerer på nye måter. For enkelte kan det likevel bli svært vanskelig å betjene lånet etter hvert. Derfor forsøker blant andre Finansdepartementet å regulere markedet med en rekke tiltak.

Finanstilsynet har kommet med noen retningslinjer i et forsøk på å begrense det de mener er en negativ utvikling. For eksempel settes det begrensninger for hvor lang løpetid det kan være på lånet. I tillegg kan ikke din totale gjeld være høyere enn fem ganger brutto årsinntekt. Finanstilsynet mener at slike tiltak er nødvendige for å beskytte forbrukerne. Håpet er å unngå at folk får så stor gjeld at de har problemer med å betale den tilbake. Alle finansforetak i Norge og utenlandske filialer er underlagt disse retningslinjene.

Vurder om forbrukslån er riktig for deg

Sammenlign både fordeler og ulemper

Fordeler og ulemper

Hva kan så fordeler og ulemper være med å låne uten sikkerhet. Én av de åpenbare fordelene er at du får tilgang til en større pengesum. Du har dermed bedre mulighet til å drive med og finansiere din hobby. Kanskje er det akkurat dette du trenger for å realisere drømmer du har båret på i mange år. Ideen om å dra på ekspedisjon til Mount Everest eller drømmen om å pusse opp badet kan bli virkelig. Mulighetene er mange dersom du finner det rette lånet blant alle tilbudene.

Det finnes likevel også noen ulemper. Blant annet er renten en del høyere enn ved andre lån. Dette betyr at selv om det er enklere å få innvilget slike lån, kan det være vanskeligere å betale ned. Du kan ofte eventuelt bruke lenger tid på å bli kvitt gjelden. Derfor kan det være lurt å vurdere selv hva som er den beste måten å finansiere hobbyen sin på. Finn den riktige tilbyderen for deg, dersom du tenker at forbrukslån er veien å gå. Sammenlign også ulike tilbud før du skriver under en låneavtale.

Få muligheten til å realisere dine drømmer

Usikrede lån er ofte dyrere enn lån med sikkerhet

Sammenligning av lån

Det lønner seg alltid å sammenligne ulike lånetilbud før man skriver under på en låneavtale. Det finnes flere tjenester på nett som kan hjelpe med dette, som lånemeglere. På denne måten kan du enklere finne et tilbud som best passer deg og din hobby. For å finansiere hobbyen din med et forbrukslån, vil du ikke tape på dette. Ved sammenligning av lån bør du se på den effektive renten. Det er denne som viser lånets totale kostnader, inkludert gebyrer og avgifter. Den nominelle renten er bankens grunnrente.

Det finnes flere måter å finansiere egen hobby på. Dersom du mangler oppsparte midler, kan det lønne seg å ta opp et lån uten sikkerhet. Et forbrukslån kan brukes til hva du vil, og det stilles ingen krav til sikkerhet eller egenkapital. Det lønner seg likevel å bruke dette lånet til noe som gir merverdi på lengre sikt. Denne typen lån brukes ofte til oppussing av boligen eller lignende. Vær oppmerksom på at denne typen lån har høyere renter enn andre lån. Husk å ikke låne mer enn du selv kan betjene.