Nyskapende og nysgjerrige – med verden som virkeområde

– Sirkulærøkonomi. Gjenbruk av avfallet etter at produktene våre har gjort nytte for seg. Det er noe av det mest spennende vi jobber med i 2021. Dette sier Ørjan Vikedal, som arbeider med salgs- og markedsføring i Djuvik.

Forklaringen er like enkel som den er åpenlys. Ved å ta i bruk avfallsprodukter, gjøres utgiftene til å kvitte seg med restproduktet om til inntekter gjennom resirkulering og gjenbruk. På toppen skapes en ikke ubetydelig miljøgevinst.

Har kommet styrket ut

Djuviks drøyt 30-årige historie består av flere opp- og nedturer. Konjunktursvingninger, og sterkt varierende oljepris har gitt både oljeservicenæringen og Norge utfordrende tider. Den økonomiske nedturen i 2016 motiverte Djuvik til en radikal omlegging av virksomheten. I dag står bedriften sterkere enn noen gang, med sunn økonomi og nesten 30 fast ansatte. En stor bedrift i Sauda-målestokk, med andre ord.

Kontor i Texas

Ved produksjonsfasilitetene på Nesøyra i Saudasjøen og på Treaskjæret i Sauda jaktes det hver dag på nye løsninger for å kunne bidra til en effektiv og mer bærekraftig utvinning av olje og gass.

– Klemmer til bruk i boreoperasjoner, utstyr til beskyttelse av kritisk utstyr og oppdriftselementer – hovedsakelig i plast – er sentrale produkt i porteføljen vår i dag. Alt blir laget her i Sauda, forteller Vikedal.

Gjennom sin evne til å være nyskapende og nysgjerrige, har Djuvik skapt et globalt marked for sine produkter. Fra Sauda sendes utstyr ut i verden; til USA, Australia, Karibia, Midtøsten, Asia og Nordsjøen. Saudabedriften har til og med siden 2019 hatt et eget salgskontor i den amerikanske oljehovedstaden Houston i Texas.

– Etableringen i Houston skjedde for at vi skulle komme tettere innpå de største aktørene i bransjen og med det potensielle kunder, opplyser daglig leder og medeier Bjørn Idar Djuvik, og legger til at saudafirmaet også samarbeider med flere salgsagenter med tilhold på strategiske plasser rundt om i verden.

Jakter kloke hoder

Djuvik er tydelig på at selskapet etter hvert kommer til å ha et stort behov for å knytte til seg flere kloke hoder som kan være med på laget og skape fremtiden til bedriften.

– Vi vil få bruk for driftige, kreative og nysgjerrige ingeniører som jobber tett med kunder over hele verden, for å skape løsninger kundene trenger for å operere trygt og effektivt. Vi trenger CNC-operatører, medarbeidere som gjennom datastyrte mekaniske maskiner står for produksjonen av produktene bedriften skaper. Administrative medarbeidere, om sørger for å holde styr på godkjenninger, sertifiseringer, HMS, markedsføring og logistikk. Og så ønsker vi alltid å ha dyktige lærlinger med oss på laget, sier han.

Daglig leder/CEO Bjørn Idar Djuvik

Bjorn.idar@djuvik.no

913 41 446