Refinansiering av dyre forbrukslån og kredittlån

Vanligvis gjennomføres dette for mange forbrukslån. Men refinansiering er også mulig for andre lån, som billån og boliglån. Dersom du vurderer refinansiering av din gjeld, anbefaler vi at du leser en av våre guider for en bedre oversikt før søknaden sendes inn. Hos mange finansieringsforetak kan du nå få svar i løpet av få virkedager.

Hva kjennetegner forbrukslån og kredittlån

Et forbrukslån er et lån uten at långiver tar sikkerhet i noen av eiendelene dine, som for eksempel bolig eller eiendom. Du trenger altså ikke å stille noe pant for lånet. Dette er grunnen til at det normalt også er høyere rentesatser på usikrede forbrukslån, enn på andre lån – kreditor tar rett og slett en høyere risiko. Et kredittlån er også et usikret lån. Hver gang du bruker kredittkortet, bruker du penger du selv ikke har. Beløpet må du betale tilbake senere.

I tillegg til høy rente, tilkommer også gebyrer. Samtidig som nedbetalingstiden er relativt kort, sammenlignet med andre typer lån. Dette gjør at disse lånene framstår som dyre, totalt sett. Dette uttrykkes ved å se på den effektive rentesatsen. Usikrede forbrukslån markedsføres under mange navn, som for eksempel smålån, oppussingslån, ferielån, lån på dagen og lignende, men det er praktisk og juridisk snakk om samme type lån – nemlig usikrede forbrukslån. I Norge finnes det en rekke tilbydere av slike lån.

Forbrukslån og kredittlån kjennetegnes av høy rente og kort nedbetalingstid.

Med refinansiering kan du forbedre disse vilkårene

Finansieringsforetak tilbyr refinansieringsavtaler på dagen

Slik fungerer refinansiering

Det finnes gjerne to ulike grunner til å søke om refinansiering. Den første årsaken er eksempel de som søker etter en bedre låneavtale for sitt huslån. De har kanskje betalt ned store deler av lånet allerede, pusset opp, bygd ut, og ønsker bedre renter og vilkår på huslånet sitt. I slike tilfeller kan du søke om refinansiering, som kun vil bety å flytte over ditt huslån fra din nåværende bank til en ny bank som tilfredsstiller dine krav.

Den andre årsaken er der man sitter på flere mindre eller større forbrukslån. Disse lånene kommer gjerne fra ulike banker, og har alle ulike renter og vilkår. I slike tilfeller vil det ofte lønne seg å samle dem i ett større lån, skriver DNB. En bank eller et finansieringsforetak vil ta over lånene for deg, for å utvikle en ny låneavtale. På den måten vil man ofte få bedre vilkår. I enkelte tilfeller kan disse lånene også kombineres ved å slå sammen forbrukslån uten sikkerhet med boliglånet.

Fordelene med refinansiering

Det er av god grunn at søk etter refinansiering har vokst de siste årene. Dette er ikke kun på grunn av at nordmenn tar opp flere lån, men også på grunn av alle fordelene du kan få med en ny låneavtale. Med en bedre økonomisk situasjon vil også bankene være rausere med sine vilkår. Vær derfor alltid på utkikk etter de beste avtalene, etter du har betalt ned studiegjelden, pusset opp huset, fått forfremmelse på jobb, eller gått opp et lønnsnivå.

Med refinansiering kommer bedre renter og færre gebyrer, med kun ett samlet lån

Tilpass din nedbetalingstid på nytt, slik at den passer din mye livssituasjon bedre

Få bedre økonomisk oversikt med én større regning i måneden framfor mange små

Finn en ny bank med en service du kan stole på

Fordelene med å refinansiere er spesielt viktig dersom du sitter med mange dyre forbrukslån og kredittgjeld. Disse formene for lån er kjent for sine høye renter, og drar fort med seg mange dyre innbetalinger til en stor sum, som er vanskelig å få betalt inn igjen. Mange kjenner nok igjen slike historier fra Luksusfellen på TV. Men løsningen vil være å begrense disse ulempene gjennom refinansieringen. Finn frem selv, eller få profesjonell hjelp til å finne de beste avtalene.

Krav og vilkår for søknad

Dersom du sitter på flere forbrukslån, eller kun et huslån, kvalifiserer du mest sannsynlig for å kunne søke om refinansiering. I teorien tar du tross alt kun opp et nytt forbrukslån for å dekke over dine forrige. Dersom du ikke stiller med sikkerhet, som egen bil eller egen eiendom, sitter banken igjen med store tap dersom du ikke klarer å betale tilbake. Aldersgrensen på avtalene starter alltid på 18 år, men kan ofte strekke seg opp mot 25 år.

I tillegg ønsker banken å forsikre seg om at du er norsk statsborger, og har en fast inntekt. Spesifikke krav vil derimot variere avhengig av hvem du søker hos. Selv med god økonomi og inntekt, kan du få avslag på din søknad, og vil være nødt til å søke andre steder. For å unngå dette kan du også få hjelp av en sammenligningstjeneste, som Refinansiere.net, hvor du selv kan finne de beste refinansieringsavtalene for deg, basert på dine krav og personlige spesifikasjoner.

Låneeksempel: Eff. rente 9,64%. 100.000,-, over 5 år. Kostnad 25.246,-. Totalt: 125.246,-.

Disse kan ikke søke

For enkelte personer vil det være vanskelig å få innfridd en søknad om refinansiering av sin gjeld. Dette vil mest sannsynlig være på grunn av mange betalingsanmerkninger, men kan også være på grunn av for lav inntekt eller for lav alder. I de siste tilfellene er det ikke så mye du kan gjøre. Med betalingsanmerkninger kan du vurdere å sette inn tidligere forbrukslån i et lån med sikkerhet. På den måten dekker du over risikoen med betalingsanmerkninger ved å stille med sikkerhet for banken.

Din sjekkliste for refinansiering

Det er mye nye søkere må huske på før de kan søke om refinansiering. Men så lenge du vet hva du gjør og må gjøre, vil prosessen være uproblematisk. Først er du nødt til å sette opp en oversikt over de forbrukslånene og kredittkortene du har samlet opp. Se også om du eventuelt kan slå sammen disse lånene med boliglån. Deretter er du kun nødt til å finne de beste tjenestene på nett, ved å sammenligne ulike tilbud.

Finn ut hvilke lån du har, og vilkårene deres

Sett opp dine ønsker

Finn en profesjonelt tjeneste, eller søk hos bankene selv

Oppsummering

Med flere dyre kredittkort og forbrukslån, vil månedlige nedbetalinger fort bli dyre og kaotiske. Den beste løsningen i slike tilfeller vil være å søke om en refinansiering, for å slå disse lånene sammen til et større og mer oversiktlig lån. Resultatet vil være billigere renter, ny nedbetalingsplan og større oversikt over egen økonomi. Avtalene du vil finne på nett vil variere stort, så det kan lønne seg å ta kontakt med en lånemegler for at de kan gjøre den tyngste jobben for deg.