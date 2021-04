Utvida opningstid i samband med smitteutbrotet

Laurdag ettermiddag melder Sauda kommune at opningstidene for både koronatelefonen og teststasjonen ved Sauda Legesenter er utvida. For testing, skal ein gjere avtale gjennom koronatelefonen.

Bakgrunnen for utvidinga er smitteutbrotet som er oppdaga ved Sauda Bilverkstad. Les meir om dette her.

Dette er opningstidene i dag laurdag, og i morgon sundag.

Koronatelefonen:

Lørdag 24.04: Kl. 09.00 – 10.30 og Kl. 15.00 – 18.00

Søndag 25.05: Kl. 09.00 – 11.30

Teststasjon, etter avtale på koronatelefon:

Lørdag 24.04: Kl. 10.00 – 11.30

Søndag 25.05: Kl. 10.00 – 11.30