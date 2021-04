Frå Iron Maiden til Mozart

Arrangementet Ung Kultur Møtast gjekk laurdag av stabelen i Storesalen på Folkets Hus. Det var eit variert og imponerande show dei kunst- dans- og musikkinteresserte ungdomane i Sauda kunne by på. Her strakk det seg frå hardrock til barnesongar, frå Bob Dylan til Adele. At Sauda har lengta etter å få liv på scenane igjen, var tydeleg å sjå både på dei som satt i salen og dei som sto for underhaldninga.

Dei første innslaga under UKM 2021 besto av både dans og musikk, og blant framføringane som skilte seg aller mest ut, var Vilmer Teig (9) sitt stykke på flygel. Den unge, talentfulle saudabuen har sjølv komponert stykket ”Out of the darkness”, som han spelte på flygel.

Imponerande

Grunna restriksjonane som har gjeldt dei seinaste månadene, beslutta Sauda kulturskule å utvide årets UKM, slik at også dei yngste fekk spele på scenen. Talet på publikummarar var begrensa til 100, og salen var stort sett fylt til dette talet gjennom heile arrangementet.

Heile 34 innslag blei framført under årets UKM, og dei frammøtte fekk oppleve ei lang rekke med talentfulle barn og ungdomar, som leverte det eine høgdepunktet etter det andre innan kunst, dans og musikk.

Linde Espeland var ein av ungdomane som leverte ei kjenslelada framføring. Ho song låten ”Someone like you” av artisten Adele, og ho imponerte med både stemme og innleving, noko som publikum tydeleg sette stor pris på. Også Liva Øverland Ringhagen viste fram ærleg og spennande sangkunst, akkompagnert av eit backtrack laga av Tamar De Heer. Imponerande var også framføringa til Sarah Ljung, som både song og spelte flygel på låten ”Dancing on my own”.

Energipakke

Også dei yngste musikk- og kulturspirane fekk skinne på scenen denne laurdag ettermiddagen. Nokre av innslaga var trommeslagaren Levi Mjelkestøl (8), som viste at ein kan lage stor lyd med eit lite trommesett. Litt Bob Dylan blei vi også serverte. Denne gong var det låta ”Blowing in the wind”, som blei spelt på keyboard av Hanna Rolfsen. Det var lite å seie på fingerferdigheitene til unge Matheo Danielsen, som spelte gitar saman med kulturskulelærar Tor Erik Nauste Myhre.

Åtte år gamle Gelila Dlbantu Yayu fekk stormande applaus for si framføring av ”Gubben Noa” på fiolin, og både Gelila og publikum fekk velfortent skryt frå rektor Eli-Jorun Tangeraas.

– De skapar så flott stemning, og er eit så støttande og godt publikum. Tusen takk, sa ho til dei omlag hundre tilskodarane i salen.

Dei rockeglade fekk ei solid dose med watt og tunge gitarriff då Mikail Emin Tungland Simsek, Brynjar Ness og Ingrid Lunde dundra til med Iron Maiden-låta ”Two minutes to midnight”. Innslag av rapsjangeren fekk vi også, då jentekvintetten Eilin Handeland Alkan, Liva Øverland Ringhagen, Liva Fatnes, Ingrid Fatnes og Ane S. Søndenå leverte dagens energipakke frå scenen, før Sauda Soul Children avslutta arrangementet med både song og dans.

Til fylkesmønstringa

I det heile tatt var det mykje talent, mykje speleglede og mykje god energi i Storesalen laurdag. Kvart einaste innslag hadde fortent å få ein eigen artikkel i Ryfylke, og det er liten tvil om at kultur- og musikklivet i Sauda vil ha mange spennande utøvarar i åra som kjem.

Nokre av innslaga som blei framført laurdag, er valt ut til å representere Sauda under fylkesmønstringa i UKM. Blant desse er Ingrid Fatnes, som er blant elevane som har komen langt på piano. Ho leverte fjellstøtt. Det gjorde også dansegruppa Day and night dance crew, som også blir å sjå under fylkesmønstringa.

– Det var ikkje tvil om at ungdomane har lengta etter å få kome seg på scenen igjen. Stemninga var fantastisk, og vi gler oss til å få spele meir saman, for fulle salar. Dette var etterlengta for oss alle, seier kulturskulerektor Tangeraas til slutt.