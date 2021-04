Busk og kratt som har ein tendens til å veksa inntil og gjerne siga ned over stien i vått ver , er pent kutta ned og lagt til sides. Her slepp ein å bøya seg under eller smyga forbi. Stiane er også godt grusa og planerte.

Det er lett å gå både for dei sprekaste og dei av oss som gjerne treng noko å støtta seg på. Ein tur langs Storelva kan anbefalast og dei som gjer det viktige ryddearbeidet fortener stor takk, ros og honnør.