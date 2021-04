Hurtigbåten til Sauda – post scriptum

Da er det over for denne gang. Sauda formannskap har enstemmig vedtatt å sende nytt ruteforslag, forhåpentligvis sammen med Suldal kommune. Når dette leses, har Suldal behandlet ruteforslaget.

Mitt engasjement for hurtigbåtsaken i indre Ryfylke er over for denne gang. Hvis forslaget fra kommunen blir vedtatt i fylket, får vi en reisetid med ekspressbåten fra Sauda på to timer og fem minutter, kontra mellom to timer og 30 minutter og tre timer og fem minutter. Det blir fem muligheter per dag å reise til og fra Sauda hvorav tre begge veier skal gå med båt hele veien. I dag er det bare avgang fra Sauda kl. 06.50 og anløp tilbake klokka 22.00.

Med Eramet, Statkraft, Statnett og Saudefaldene sammen med de prosjekterte industrietableringene i Sauda, og Norsk Stein på Berakvam med sine 280 ansatte, skal det være en selvfølge å ha gode kommunikasjoner mellom kommunene og til fylkeshovedstaden med tog og flyforbindelser.

Mitt engasjement for saken har ikke vært et solospill som mange sikkert tror. Håvard Handeland som er Ryfylke sin representant i Ungdommens Fylkesting og Pensjonistforeningen med Ragnhild Ness i spissen, har bidratt med praktisk støtte og som «talerør» inn mot videregående skole. Samtidig vil jeg takke familien for fantastisk tålmodighet og ordfører Asbjørn Birkeland som har klart å løfte saken opp til politisk nivå der dette hører hjemme. Kampanjen ville aldri fått gjennomslag uten ordførerens engasjement.

Jeg vil også rette en takk til akkurat deg – du som har gitt meg verbal støtte og oppmuntring til å fortsette kampen for ekspressbåten til og fra Sauda.