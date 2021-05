Håvard (16) blir tidenes yngste hovudtalar i Sauda

– Eg var på veg inn på Kiwi for å kjøpa meg ein ananasjus, då Irene Hugdal stoppa meg og spurde om eg kunne halda 17. mai-talen i år. Eg blei litt sett ut og bad om å få tenka på det. Eg hadde veldig lyst, men eg måtte spør mamma først om me skal vera i Sauda på 17. mai. Same kveld sa eg ja, smiler Håvard Handeland.

Engasjerte lesarbrev

Du har gjerne lagt merke til namnet Håvard Handeland i fleire lesarbrev i Ryfylke det siste halve året. Sidan november i fjor har han skrive om Fairtrade, om hurtigbåtkutt, om vaksinefordeling – og om ”Arbeidslivspolitikk i revers”. Det siste innlegget var så engasjerande og språkleg velskrive at redaksjonen i Ryfylke lurte på om det kunne stemma at det var forfatta av ein 16-åring. Handeland viste blant anna til eit Teodor Kittelsen-bilde og til tidlegare politiske vedtak og brukte mykje historisk fakta i argumentasjonen sin.

– He-he. Eg liker å skriva. Og ekstra kjekt er det når eg kan dra samanlikningar, og ”mala bilde” av situasjonar med ulike verkemiddel, seier Handeland, som blir 17 år i august.

Sosialdemokratisk hjarte

Ryfylke snakka med Håvard Handeland fredag 30. april. Dagen etterpå, laurdag 1. mai, skulle han halda 1. mai-tale i Sauda kyrkje.

– Espen Gya ringte meg og sa ”ordføraren svarte ikkje, så då spør eg deg. Kan du halda talen i kyrkja på 1. mai?”. Haha. Eg sa sjølvsagt ja, fortel han om førespurnaden han fekk bare nokre dagar i førevegen.

Dermed hadde 16-åringen to talar å skriva på kort tid. Han opplyser at det er to ulike talar, men at mykje av dei same tema går igjen. Håvard melde seg inn i Arbeidarpartiet sin ungdomsorganisasjon, AUF, før jul og seier at han kjenner seg som ein sosialdemokrat inst i hjarta. Dermed er han sterk motstandar av høgrepolitikk og privatisering, og han er opptatt av at Norge får eit regjeringsskifte til hausten.

– I Norge tar me det for gitt at me kan gå gratis til lege. Me har gode helsetenester. Denne norske modellen er ikkje vanleg i verda, men me har opplevd ei nedtrapping i desse velferdsgodene med dagens regjering i Norge. Det er feil veg å gå. Me må ikkje gløyma dei som ”sit nederst ved bordet”, seier han.

– Koronapandemien har vist kor nødvendig det er å ha eit godt helsevesen. Eit helsevesen for alle, ikkje for bare dei få, legg han til.

Dreiv ”valkamp”

Håvard Handeland er i dag nestleiar i Sauda ungdomsråd og ein av Sauda sine representantar i Ungdommens fylkesråd. Han er også nestleiar i elevrådet ved Sauda vidaregåande skule. Hans politiske engasjement og viljen til å vera med i styringa vakna tidleg.

– På barneskulen dreiv eg valkamp for å bli valt inn i elevrådet. Eg sa at dei som stemte på meg skulle få komma i bursdagen min. Haha, eg fekk alle stemmene! ler han.

Også på ungdomsskulen sat han i elevrådet.

– Men der får ein bare vera i elevrådet eitt skuleår. Det var dumt, seier han.

I dag går Håvard Handeland første året ved studiespesialiserande linje på vidaregåande. Her har han valt språk, samfunn og økonomi. Naturfag og matematikk er uaktuelt for han.

– Planen er å studera statsvitskap eller samanhengande politikk. For to år sidan ville eg bli soldat i Afghanistan. Nå vil eg studera og ser også føre meg å flytta heim igjen til Sauda. Eg er nok blitt meir vaksen det siste året og ser verdiane i lokalsamfunnet Sauda, seier han, som ikkje utelukkar ei politisk karriere.

– Ei ære å bli spurt

Dagen før 1. mai-talen var han spent.

– Eg synest det er kjekt at eg har publikum til stades under 1. mai-talen. 17. mai-talen blir filma i kommunestyresalen og blir vist på nett, forklarer han.

Han innrømmer at det er ei ære å få halda både 1. mai-tale og hovudtalen på nasjonaldagen.

– Det er jo ei stor tillitserklæring. Begge deler er viktige markeringar og viktige dagar.

– Kva tenker du om at du, så vidt Ryfylke kjenner til, er tidenes yngste 17. mai-hovudtalar i Sauda?

– At alder har lite å seia, så lenge ein er engasjert og har eit bodskap.

I går måndag, var 1. mai-talen unnagjort og kun nasjonaldag-talen gjenstår. Han opplyser at det gjekk fint i kyrkja.

– Det gjekk veldig bra. Masse god respons frå publikum, rapporterer han.

Ny nasjonaldag utan tog og fest

Også i år må folk sjå 17. mai i Sauda på dataskjermen – eller stå gatelangs for å sjå kjøretøykortesjen.

Leiar i årets 17. mai-komité, Fritz L. Holm, fortel at nasjonaldagsfeiringa i Sauda i år blir som i fjor, sterkt nedskalert og prega av koronarestriksjonar. Det blir verken barnetog, russetog, folketog eller folkefest i sentrum. Talar, kransenedleggingar og prisutdelingar blir vist på nett. I tillegg til at Håvard Handeland skal halda hovudtalen, vil Joy Katrin Aartun og Live Haga frå elevrådet ved Sauda ungdomsskule ha årets ”helsing til barna”. Russepresident Hannah Solland vil halda russetalen.

– Men det blir bilkortesje også i år. Det viste seg å vera svært populært i fjor. Eg oppfordrar alle til å vinka til kortesjen når den passerer. Dei skal ta ein stor runde rundt om kring i heile Sauda, forklarer Holm.

Kjell Vidar Hovland, som saman med sonen Erlend tok initiativ til bilkortesjen under 17. mai i fjor, stadfestar dette.

– Me hadde ikkje trudd at det blei slik i år også, men nå blei det altså slik. Me er klare. Alle med hobbykjøretøy er velkomne til å bli med på kortesjen. Også utrykkingskjøretøy blir med, så sant dei ikkje er på oppdrag. Me tar same rute til same tidspunkt som i fjor, seier Hovland.

På 17. mai i fjor bestod kjøretøykortesjen av over 50 kjøretøy.