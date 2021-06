Honnør til Vegvesenet for rask reaksjon!

For noen uker siden bestemte min datter og undertegnede oss for å besøke herligheten. En nydelig vårdag med lindegrønn løvskog, hvite fjell og kaskader av vannmasser fremsto anlegget som en kjempeopplevelse, enten du er turist eller fastboende. Men det oppstod et problem på nedturen. Mangel på rekkverk gjorde en tilårskommen pensjonist usikker, svimmel og redd for å ramle i de bratte sherpatrappene. Takket være en hjelpende hånd fra min datter, kom vi oss velberget ned igjen.

Vel hjemme ringte jeg Vegvesenets Peer Einar Klungtveit, som velvillig påtok seg å fremlegge problemet til Fredrik Fløgstad, som var rette person.

To timer senere ringte Klungtveit tilbake og kunne fortelle at rekkverk skulle bli montert før sommersesongen begynte. Selvsagt tenkte jeg at vel, la oss se, det er lett å avgi løfter, vi er vel mange som har en viss skepsis til statlige etater. Stor ble derfor min begeistring over å kunne lese i Ryfylke fra 4/6 at monteringen allerede hadde funnet sted. Jeg forstår at flere gode krefter har trukket i riktig retning i denne saken, men med min opplevelse av den raske reaksjon fra Vegvesenet, med påfølgende gjennomføring, gir jeg min hyllest og mitt hurrarop til den serviceinnstilte Peer Einar Klungtveit. Kanskje et forslag til månedens navn i Avisa Ryfylke?