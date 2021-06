Bøker opp og i mente

Bruktbua vart ei velsigning for Sauda, og har gjennom åra tatt imot det meste av det me ikkje fann plass til etter rydding og tøming av hus. Etter krisa med korona og stengde dører, er det sagt at dungar av bøker og anna er hamna på båstippen.