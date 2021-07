Tabubelagt informasjon 

Hvem skal få orden på legekontoret? Rune Kloster Tvedt?

Han er jo rådmann og sjef i «klubben» – men jobben er ikke lett.

Aud Jorunn i Ap er veldig bekymra over manglende informasjon,

og Grassdal i SV insisterer på en «usminka» versjon.

Kristian Landro i KRF er mer forundra enn før –

han vil leie inn hjelp til krevende konflikter, og vil åpne hver eneste «dør»

Hvem er elefanten i rommet? Se det er det ingen som vet.

Jo, de som har gått seg tomme og venter på stabilitet!

Alle vet en autoritær person kan «rive» ned så mangt,

eller er det en «klan» som har slått seg sammen, og drevet det hele for langt?

Står det om lønn, fritid og legevakt – eller ønske om posisjon.

Ja, da er det et ødelagt arbeidsmiljø, og ingen endestasjon.

Et legesenter delt i to? Kommunale eller private?

Se litt humoristisk på det – ett for de arbeidsomme, ett for de late.

Fastlege er blitt en «vits» her i bygda, en, to og tre på et år

det er som å vinne i Lotto, hvis du møter en som forstår.

Problemet er gjennomtrekken, sikkert flinke leger som kan.

Men, pasienter som sliter fysisk og psykisk,

må gå «over bekken etter vann».