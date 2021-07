Saudabuer var med og syklet inn 12 millioner

Det er noen som tilbringer sommerferien på sykkelsetet og i den kategorien finner vi Oskar Bentsen, Peter Dirksen og Sander Stielstra som på lørdag satte et foreløpig punktum for et stort sykkelprosjekt.

Trekløveret var da fremme i Trondheim etter å ha vært i aksjon på sykkelen i ni dager for Team Rynkeby Haugalandet. Saudabuene var med og syklet inn 12 millioner kroner til Barnekreftforeningen. Det forventes at dette løpet vil stige ytterligere de neste dagene ettersom det fortsatt går mye penger inn på kontoen. Oskar hadde god grunn til å være fornøyd med sin egen og lagets innsats da syklistene trillet inn på Trondheim torg lørdag ettermiddag.

– Vi har hatt en fantastisk tur. Det beste med de mange milene er at vi har fått sett store deler av det flotte landet, og at vi samtidig har samlet inn så mye penger til Barnekreftforeningen. Både jeg og de andre har en god følelse nå, sier Oskar som har vært en del av Team Rynkeby siden 2018. En gang har han syklet fra Oslo til Paris som er ruta som tråkkes når de samler inn penger til Barnekreftforeningen. I år og i fjor var det ikke mulig å komme seg dit.

Lanserte nytt prosjekt

– Koronaen satte en stopper for Frankrike-turen både i 2020 og i år. Det ble i stedet lansert et Norge-prosjekt som har vært en stor suksess. Det fikk stor oppslutning og været har bidratt til at teamene som startet på forskjellige steder i landet har hatt noen fine dager på sykkelen, sa en av de som har syklet lengst etter at det ene teamet etter det andre hadde trillet inn i sentrum i trønderhovedstaden. Godt og vel åtte døgn etter at de startet.

Saudabuene startet med å sykle opp på Haukeli for å møte de tre fra Bømlo som syklet Norge på langs. Deretter «dro» de bømlingene frem til Etne hvor den lange sykkelturen opp til Trøndelag startet. De fulgte opp med å sykle til Eidfjord og neste overnattingssted var Geilo. De kom etter hvert til Beitostølen og Vågå, og Geiranger ble da et naturlig mål. Turistmagneten viste seg fra sin beste side da Sauda-folket og teamet kom syklende ned bakkene.

Betalte alt av egen lomme

– Vi fortsatte i noen mil i Møre og Romsdal før vi krysset fylkesgrensen til Trøndelag. Været var et av flere spenningsmoment da turen startet. Det var fint at det ikke kom mer nedbør enn det gjorde. Det flotte været var helt klart med og kastet glans over sykkelturen, sa Bentsen som har lyst til å sykle til Paris neste år. Men regner med at han må gå en runde med samboeren før han eventuelt kan takke ja. Det er som han sier et tidkrevende prosjekt.

Det er krav om at de som skal være med på opplegget må bidra på forskjellige hold. Både i form av fellestreninger og at det må sykles et bestemt antall kilometer i forkant. Deltakerne må også bidra til å samle inn penger. Alle som søker og får plass må punge ut med en god del kroner ettersom deltakerne selv må betale alt av utstyr, reise, overnatting også videre. Alt som kommer inn går nemlig i sin helhet til Barnekreftforeningen og det synes Oskar er veldig bra.