Valgresultatet – rød-grønt flertall

For LO og fagbevegelsen er dette svært gode nyheter da vi gjennom åtte år har hatt en regjering som konsekvent stemmer mot forslag som er viktige for våre medlemmer. På flere områder har utviklingen gått baklengs, og det skal vi nå snu.

Nå begynner arbeidet med å peke ut en ny retning for landet og Nord-Rogaland. Vi skal følge med og passe på at våre saker, nasjonal og lokalt, blir ivaretatt. Vanlige arbeidsfolk skal merke at det er et nytt flertall, og at LO får økt innflytelse på stortinget. De borgerlige partiene sine rike onkler mister makt og innflytelse, mens vanlige arbeidsfolk får økt sin.

De rød-grønne partiene må vise at valgløfter og slagord faktisk lar seg gjennomføre i praksis. Det er mange utfordringer som står i kø i tiden som kommer, og da må vi vise at det faktisk er vanlige folks tur. Privatisering av velferden og velferdsprofitørenes sugerør i statskassen må stanses.

En passiv næringspolitikk med salg av norske selskaper må erstattes med en aktiv statlig industripolitikk som skaper arbeidsplasser lokalt, for å kutte utslipp globalt. Vi vil ikke akseptere at rammevilkårene for petroleumsindustrien forhandles vekk i en ny regjeringsplattform. Kampen mot sosial dumping og bemanningsbransjen må trappes opp der lovverket styrkes, og regjeringas endringer fjernes.

Våre medlemmer og fagforeninger har vært avgjørende for å vinne stortingsvalget. Nå er det opp til politikerne å vise at våre krav blir innfridd. Historien er full av eksempler på hva som er mulig å oppnå når arbeidsfolk får makt og innflytelse på løvebakken. Nå bretter vi opp ermene, og rydder opp etter Solberg-regjeringen.