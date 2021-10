Hundepark i Sauda?

I en hundepark kan hundene få bevege seg fritt og sosialiseres sammen med andre hunder. De varierer i størrelse, noen er inngjerdet og andre ikke, uansett er de fritatt fra båndtvangsbestemmelsene. Slike friområder er et viktig tiltak i hundevelferden når det er båndtvang fem måneder i året, fra 1. april til og med 20. august.

I Sauda har vi nesten alt, men et friområde for våre firbente venner har vi enda ikke. Norsk kennel klubb mener at hver kommune skal vise et ansvar og sørge for at de har et tilbud til hunder og hundeeiere.

Hunder er sosiale dyr og de fleste hunder liker å være sammen med andre. I en hundepark kan hundene løpe og leke fritt uten bånd. Og jeg antar at dette står øverst på ønskelisten hos mange hundeeiere. Det er og en sosial samlingsplass for hundeeiere. Det må selvsagt være tydelige regler for bruk av en slik park, og eierne må selv være ansvarlig for sin hund.

Er dette mulig å få til i Sauda? Finnes det et område som er godt egnet hele året og som kan gjerdes inn?

Det koster penger å realisere en hundepark, for området bør gjerdes inn, og da helst med et viltgjerde. På den måten ungår en konflikter med blant annet turfolk, da en vet at hundene er innenfor et inngjerdet område. Det er ulike måter hundeparker blir driftet på for å få dekket utgifter, noen krever medlemsavgift og enkelt avgift til ikke medlemmer. Andre er helt gratis, men da er de ofte finansiert av kommunen. Det finnes stiftelser og fond som det er mulig å søke om penger, og kanskje kommunen og lokale bedrifter kan bidra? Jeg vet det er mange som hadde vært villige til å stille opp på dugnad for å få dette til, og at behovet er stort og etterlengtet.

Dette er bare en tanke fra en hundeier og håper på sikt kan bli en realitet. For å sjekke interessen har jeg opprettet et opprop på www.opprop.net del gjerne på sosiale medier og gi din stemme hvis dette kan være noe å jobbe for.