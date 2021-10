Strømsjokk

Fyttikatta så kaldt, få opp farten, Pus, du beveger deg jo som ei skilpadde. Jeg kan ikke holde oppe døra i evigheter, slipper jo ut all varmen. Vet du hva strømprisen er, ikke det nei! 3 kroner og 80 øre kilowattimen!

Hadde du vært nordlending kunne du stått i døra så lenge du ville Pus, der er prisen 19 øre.

Du fikk farten opp nå, ja. Du vil ikke at vi skal senke nattetempen til 10 grader, kunne jo like godt sovet ute da.

Ser på pusefjeset ditt at du lurer på logikken. Valgflesket til sentrumskameratene Ap og Sp var jo å jevne ut forskjellene. Dette må jo være en gavepakke, dele strømutgiftene på hele landet, cirka 1 krone og 50 øre på alle.

Går visst ikke det, Pus. Hørte ekspertene forklare på radioen. I nordnorge har de bare hatt drittvær, mye vann i magasinene. Det har blåst stikker og strå i Sverige, vindmøllene snurrer i racerfart. Og vet du hva, Pus? De har bare en kabel og den går til Sverige. De koser seg, kjøper og selger til hverandre for noen ører per kilowattime.

Kabel til Sør-Norge? Nei det finnes ikke. Kan ikke sende strøm sørover. Finnes ikke kapasitet.

Det må jo sjøl en katt forstå. Her i sør har vi kabler som går lenger sørover. Til Tyskland og England og sånt.

Og i de landa er det vindstille. Strømmen er rådyr. De må fyre opp kullkraftverka sine og kull får de ikke tak i på grunn av pandemi og at kineserne ikke klarer å levere. Løsningen er å kjøpe gass fra Norge, og den er dyr. Vi vil jo tjene penger Pus.

Det er bare en hake: Vi har ikke vann i magasinene våre og må kjøpe strøm fra Tyskland og på grunn av vår høye gasspris til Tyskland koster jo strømmen vi kjøper tilbake enda mer.

Og ikke minst; nå får vi straffen for å ha hatt en fantastisk sommer med sol, bading og iskrem dag ut og dag inn.

Nå går det snart surr i hodet mitt, Pus. Det er sikkert noen andre årsakssammenhenger også som ikke en legmann forstår. Det er nok noen som rister på hodet av våset vårt, Pus. Men vi prøver bare å forstå. Skal visst være en del psykologi også i prisfastsettelsen i markedet.

Det kan jo resultere i at for eksempel Putin slipper en fjert og strømprisen i Norge gjør et hopp på en krone. Nei, pus, nok filosofisk visvas. Finn plassen i sofaen så skal jeg hive inn noen bjørkepinner i ovnen.