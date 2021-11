For dei som kjem etter oss

Kva tidsperspektiv kan ein forventa at lokale folkevalde har når fellesskapen sine pengar skal forvaltast? Eitt år? Fire år? Tretti år? Historia viser at det nesten utelukkande er neste års budsjett som er i fokus når budsjett og økonomiplan står på dagsordenen. Det er i høgste grad forståeleg, men like fullt betenkeleg.