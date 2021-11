72 år ved julegryta

– Eg hugsar første gong eg stod ved julegryta og samla inn pengar. Det var ved Solli plass i Oslo og året var 1949. Eg hugsar at eg stod og fraus, humrar Thorbjørn Vang.

Dette er 72 år sidan – og majoren, som nå er blitt saudabu på heiltid, gjer seg klar for nok ei advent med innsats for Frelsesarmeen si julegryte-innsamling.

– Reine himmelen

Første «opptreden» var i går, torsdag, deretter blir Vang og julegryta som vanleg med under julegateopninga på søndag. Deretter blir han og hans kollegaer å finna ved inngangen i Coop-bygget meir eller mindre dagleg fram mot julaftan.

– Før Coop flytta stod me ute, på trappa der sportsbutikken er i dag, nede i sentrum. Me stod på ei isoporplate og fraus veldig. Nå er det jo reine himmelen, når me nå kan sitta inne hos Coop, smiler Vang.

Viktige bidrag

I eit «normal-år» klarer Vang og Frelsesarmeen i Sauda å samla inn rundt 100 000 kroner i desember. Dette kjem både av pengar som blir gitt i sjølve julegryta, inntekter frå kollekten under julekonserten i kyrkja og andre generøse bidrag. I fjor kom det inn litt mindre pengar ettersom julekonserten blei koronaavlyst.

– Pengane me samlar inn går til trengande i Sauda i desembermånaden. Då sørger me for at dei som treng hjelp, får gåvekort til å handla mat og slikt til jul, forklarer Vang.

Som regel er dei fire personar som byter på å sitta ved julegryta i adventstida. For dei er dette som arbeidsdagar å rekna, med økter frå klokka 9 til 16.

– Og det er kjempekoseleg å sitta der. Mange folk kjem bortom for å slå av ein prat. Det er veldig kontaktskapande, fortel majoren.

121. gong

Frelsesarmeen starta med Julegryta si i 1901, etter inspirasjon frå Frelsesarmeen sitt arbeid i den fattigaste delen av San Fransisco på slutten av 1800-talet. I Norge blir det i år sett ut over 200 julegryter. Målet er å hjelpa barnefamiliar, åleineforsørgarar, minstepensjonistar, einsame eldre og menneske med rusproblem.