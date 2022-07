Store planer, liten troverdighet!

Regjeringen kommer stadig med planer for ny industrietableringer i Norge. Det er i utgangspunktet veldig bra, men dessverre helt uten troverdighet.

Alle planer som næringsminister Vestre presenterer rundt omkring, om det er datalagring, batterifabrikker eller grønn hydrogen, kreves det mye tilgang til kraft. Denne kraften finnes dessverre ikke. Skal Norge være aktuell for ny industrietablering vil tilgang til rimelig og rikelig fornybar kraft være en forutsetning.

Statnett sier i en uttalelse tidligere i år at Norges kraftoverskudd vil være borte om 5 år, om dagens forbruk fortsetter og nye etableringer gjennomføres. Spesielt i Sør- Norge øker etterspørselen etter kraft betydelig mer enn ny produksjon, noe som fører til et kraftunderskudd i regionen allerede i 2026.

Samtidig vet vi at vind på land er svært omstridt og selv om regjeringen åpner for konsesjonssøknader i kommuner som er positive, vil det uansett være begrenset kapasitet de neste årene. Havvind er vi kjent med at ikke vil kunne levere kraft til fastlandet før en gang etter 2030.

Samtidig opplever vi i disse dager rekord høye priser på kraft og er kommet i en situasjon hvor en faktisk gjennomgår planer for kraftrasjonering.

Regjeringen står helt uten troverdighet i hvordan dette skal ryddes opp i på kort sikt.

På direkte spørsmål svarer næringsministeren at i 2040 vil alt være så mye bedre, problemet er at vi trenger kraften nå, og ikke i 2040.

Det eneste realistiske alternative for økt kraftproduksjon på kort sikt er økt vannkraftproduksjon. FrP har flere ganger fremmet forslag for økt utbygging av vannkraft uten å få støtte til dette.

Med økt kraftproduksjon vil vi kunne få ned prisene, samtidig som vi opprettholdt Norge som en attraktiv nasjon for næringslivet til å etablere kraftforedlene industri og arbeidsplasser.

Dessverre har vi en regjering som er mer opptatt av å holde pressekonferanser om nye planer enn å gjøre noe med kraftsituasjonen. Samtidig som de vil skape nye arbeidsplasser lar de kraftprodusentene tappe vannmagasinene til faretruende lave nivåer og gir forbruker og næringsliv rekord høye kraftpriser.