Folk må rekne med høge straumprisar i heile desember

Det gjer at straumstøtta for dei sørlegaste prisområda blir om lag 48 øre per kWt. Dermed blir ikkje straumrekninga spesielt låg for november trass i låge prisar dei første vekene av november.

Straumekspert Tor Reier Lilleholt seier til Bergens Tidende at han åtvarar folk mot å følgje med på straumprisane frå time til time:

– Som hovudregel vil folk flest betale cirka 2 kroner per kilowattime, inklusive nettleige og energiavgift, seier han. Summen inkluderer straumstøtta.

Oppmodinga hans til folk som vil vite kor høge straumrekningar dei får framover, er klar: Sjekk kor mykje straum du brukte i fjor, multipliser talet med 2 og del deretter summen med 12 for å få månadsbeløpet.

Straumekspertar meiner at dei høge prisane på dei siste dagane er eit forvarsel på kva som kjem i desember. Det er tørt, kaldt og vindstille, og ingen utsikter til høgare temperatur eller nedbør.

– Prognosane seier at vi får fjorten dagar med skikkeleg kaldt vêr i heile Norden. Temperaturane skal liggje langt under det normale, og det blir ikkje nedbør, seier Sigbjørn Seland, sjefanalytikar i Storm Geo Nena til BT.

