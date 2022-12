Juletrenett og vedsekkar skal ikkje kastast i plastinnsamling

Det same gjeld for vedsekkar.

– Nettet skal kastast i restavfallet, i all fall for dei aller fleste, seier Ljøstad.

Unntaket er for innbyggjarar på Nedre Romerike, Follo, og andre kommunar som leverer avfall til ettersorteringsanlegget på Romerike avfallsforedling (ROAF). Her må nettet klippast opp før kasting, eller bli levert til ein gjenvinningsstasjon for å unngå øydeleggingar på ettersorteringsanlegget.

