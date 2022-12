For dårlig brøyting

Her om kvelden kom jeg hjem rett over kl 23, og kom ikke hjem på eget tun fordi det ikke var brøytet. Når jeg ringte brøytevakten, sa han at de var gått hjem for kvelden, så ergo var det ingen som brøytet på natten. Da er det blitt et pengespørsmål også her i denne bransjen. Brøytebudsjettet må være kraftig redusert i senere år?

Nede ved Ryfylke Bok og It sin nedlagte butikk var der en iskant på 15 centimeter i en liten ukes tid, der dere satt en kjegle som varsel istedenfor å utbedre det?

I min oppvekst kom der et tjuetall snøfall, mens nå kommer det tre fire snøfall, og dere klarer ikke holde tritt? Her kreves det skjerping Sauda kommune.

Og om ryktene stemmer for den nye veien som skal gå utenom gårdene på Fiveland, der konsulenter angivelig skal ha kostnadsregnet den til 13 millioner, mens lokale entreprenører mener de skal klare den for tre millioner, så må dere vel kunne bruke mellomlegget til å redusere økte kostnader for kommunale avgifter, og ikke minst øke brøytebudsjettet kraftig!

Med ønske om at dette tas til etterretning i 2023.

Godt nyttår.