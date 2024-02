– To ting har overraska meg spesielt positivt

Ryfylke møter kommunedirektør Vegard Thise i den nybygde kantina på rådhuset. Med nybrygga Friele i koppen og splitter nye sofagrupper, bord og stolar rundt oss, er det lite som gir inntrykk av ein kommune i pengenød. Det er også ein kommunedirektør med tydeleg kvilepuls som set seg ned saman med oss. Vi skal snakke om året som har gått sidan han tok over den øvste leiarjobben i kommunen i februar i fjor. Det var for travelt til å ta praten på tysdag. Onsdag kunne han finne ein halv time ledig klokka 07.30. Elles måtte det bli torsdag. Då såg alt rolegare ut på kommunedirektørens timeplan. Det var ikkje heilt etter planen, fortel han.

– Eg skulle eigentleg ha vore på veg til Mexico, men så skada kona mi seg, så vi måtte kansellere turen. Det er ergeleg, men vi skal etter planen tilbake i mai, så det får gå greitt. No har eg fått litt ekstra tid som eg kan bruke på litt etterslep her på jobb. Det er ikkje vanskeleg å fylle dagane med noko nyttig. Eg har også funne tid til å ete lunsj med svigermor denne veka, smilar han.

– Kvifor akkurat Mexico?

– Mexico er full av spennande grotter. Vi driv med grottedykking, og då er det den beste staden å reise til. Det er ein veldig kjekk hobby, med både flotte ting å sjå, men også med litt spenning. Mange stader i grottene er det ingen mulegheiter til å gå opp over vatnet, då vatnet går heilt opp til taket i grotta. Det er ei mektig naturoppleving som få får høve til å oppleve.

– Du er med andre ord ikkje redd for å ha trykk på deg frå alle kantar?

– Nei, det er klart det også er eit visst press i denne jobben. Det er heilt naturleg. Eg har 30-40 møter i veka, og det er mange viktige saker som skal sjåast på. Sauda kommune har jo ein fot i Ryfylke og ein fot på Haugalandet, og det er mange møte knytt til ulike administrative grupper og utval. Men det er no ein gong slik at eg trivst med ein hektisk kvardag, seier han.

Vanskelege val

Sauda kommune har det siste året gått gjennom eit svært krevande år. Då Vegard Thise blei kommunedirektør Thise i februar i fjor, stod kommunen overfor ein uungåeleg nedskjæringsbonanza, ei oppgåve som låg øvst på Thises papirbunke då han opna kontordøra for første gong 15. februar.

– Det er klart at kommuneøkonomien og behovet for kutt har prega heile dette året. Ansvaret for dette arbeidet er lagt på meg, og det er klart at det er utfordrande. Men samtidig har det vore enormt imponerande kor godt alle som arbeidar i kommunen har handtert dette. Det er omlag 550 tilsette i kommunen, og dette er flinke folk som blei involvert i dette vanskeleg arbeidet med budsjett. Alle fekk mulegheit til å bidra, og det må eg seie at dei har gjort bra. Det er jo dei som kjenner sine avdelingar og arbeidsplassar best, og då var det sjølvsagt å involvere dei i prosessen. Det er jo ikkje eg som sit med heile vettet, seier Thise.

– Fekk du nokre negative reaksjonar i denne prosessen?

– Det var svært lite klager, og desto meir konstruktive forslag og løysingar som kom frå dei ulike einingane. Dei responderte imponerande bra, og fekk til gode tiltak. Alle forsto at dette var noko vi var nøydd å gjere.

– Var det nokre avgjerder som var vanskeleg å ta i samband med kutta?

– Å kutte i talet på sengeplassar i helsesektoren er eit eksempel. Det kjenst ikkje bra å gjere det på same tid som vi veit at det vil bli fleire eldre. Samtidig har det blitt gjort andre gode tiltak, som gjer at vi i dag ikkje har kø på sengeplassar.

– Imponerande debattkultur

Før han blei kommunedirektør i Sauda, hadde Vegard Thise den tilsvarande posten i Kvitsøy kommune. Han starta sitt liv med politikk, administrasjon og organisasjon då han var bare 13 år gamal, og han kan vise til fleire titals politiske og organisatoriske verv og jobbar. Det er trygt å anta at han har jobba med mange ulike mennesketypar i sitt liv. Han fortel at spesielt to ting har overraska han sidan han starta i jobben her i Sauda.

– Det første er korleis dei tilsette som måtte flytte ut av rådhuset for to og eit halvt år sidan, har takla kvardagen i forskjellige nødløysing-kontor rundt om. Eg kan ikkje sjå føre meg at så mange andre hadde godtatt så lang tid med flytte-esker og midlertidige møblar som arbeidsplass. Dette har dei takla på imponerande vis. Noko eg også blei positivt overraska over, var korleis politikarane i Sauda gjekk ut med planar om budsjettkutt, berre tre månader før valet. Det var til og med tverrpolitisk einigheit om dette, noko som vitnar om dyktige og ansvarlege folkevalde, fortel Thise.

Kommunedirektøren fortel at det generelt er ein imponerande debattkultur i Sauda.

– Det har nok med den lange industriarbeidarkulturen i Sauda å gjere. Fagforeningane har stått sterkt, og ein er vane med å stå i harde diskusjonar. Samtidig har ein tradisjonelt eit høgt forventningsnivå til kommunen og dei tenestane kommunen skal levere.

– Kommuneøkonomien landa med begge beina, med eit solid overskot. Korleis ser du på det?

– Det er positivt at det blei sånn, men for ein kommunedirektør er det sjølvsagt litt ergerleg også. Eit for høgt overskot betyr at meir pengar i teorien kunne ha vore brukt på tenestetilbodet i kommunen. Men dette var det umuleg å forutse då budsjettforslaget blei laga. I framtida bør nok Sauda bruke ein større del av kraftinntektene sine på å få ned gjelda som kommunen har. Den er relativt høg i dag. Det er ingen einingar i Sauda som sløser med pengar, men om kommunen plasserte ein større del av inntektene sine til eksempel i disposisjonsfond, vil ein få ned gjelda og på sikt kunne bygge ut tenestetilbodet når behovet er der, seier Thise.

Peikefinger

Vegard Thise har vore kommunedirektør i Sauda i eitt år. Han har bustaden sin i Stavanger, og vekependlar til Sauda, der han har ei pendlarleilegheit i overetasjen til «Det gule hus».

– Eg søv i den eine enden av Rådhusplassen, og jobbar i den andre enden. Det er ei heilt grei ordning, og eg får brukt helgene heime med kona. Det er klart at det blir litt lita tid å bruke saman, for ho har også ein jobb med mykje reising. Så vi bruker tida saman godt.

– Er det aktuelt for dykk å flytte til Sauda?

– Det er det nok ikkje. Eg har ei kone som har ein jobb som er minst like viktig som min, så basen vil halde fram med å vere i Stavanger. Neste bustad er planlagt å bli på Engøy. Eg tru det også kan vere ein fordel at eg som kommunedirektør kan sjå ting litt utanfrå også.

– Korleis blir ditt andre år som kommunedirektør i Sauda?

– Eg skal fullføre min masteroppgave i Public administration i april, og så håpar eg det blir litt meir tid til overs, for eksempel til dykking. Eg håpar og trur at det blir litt færre femtentimars dagar på jobb, men ein hektisk kvardag er noko eg trivst med, spesielt i denne jobben, som har så mykje ulikt innhald. Det blir eit fint år, heilt sikkert, seier han.

Vegard Thise fortel om både budsjett og tal, trendar og framtidsutfordringar, kultur og ukultur. Han har ein peikefinger å rette mot spesielt ein trend som han synest går i feil retning.

– Eg synest kommentarfelta på sosiale media har blitt for mykje ein boltreplass for folk med nedsettande kommentarar. Når det rammer mine kollegaer i kommunen, blir eg oppgitt. Ta for eksempel dei som driv med brøyting i vinter, som er ute og gjer sitt beste til alle døgnets tider. Dei fortener ikkje ufin behandling i kommentarfelta. Det gjer heller ikkje helsearbeidarane som er på jobb både i helger og ettermiddagar for å sørge for eit godt tilbod til innbyggarane. Dei er våre naboar, vener og medmenneske. Om ein er sint, så rett heller sinnet mot meg. Det er eg som har ansvaret til sjuande og sist, seier han.

Vi har snakka ein heil klokketime med Vegard Thise. Om smått og stort, tradisjonar og visjonar for framtida, gågate eller ikkje gågate. Medan vi rundar av praten vår, nyttar kommunedirektøren anledninga til å fylle koppar og fat inn i kantinas oppvaskmaskin.

– Vi velger eit kort vaskeprogram, så er den ferdig før lunsj.

Thise skildrar livet som kommunedirektør i Sauda som «organisert kaosteori», med et glimt i auget. Han er klar på at lojalitet og arbeidsvilje er verdiar han set høgt hos alle han jobbar med. Det har han funnet mykje av i Sauda. Då er heller ingen for «important» til å fylle opp oppvaskmaskina på rådhusets kantine. Heller ikkje han sjølv.