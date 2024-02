Ein av leverandørane til Ryfylke sine digitale system har varsla ei nødvendig serveroppgradering i dag, onsdag ettermiddag.

Ryfylke har blitt varsla at dette vil føre til at abonnentar ikkje kan logge seg inn på nettsidene til Ryfylke mens oppgraderinga pågår. Ifølge leverandøren er planen at innloggingsdatabasen er nede i 30 minutter, men leverandøren tar forbehold om at det kan ta lenger tid dersom ikkje alt går etter planen.