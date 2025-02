Bedriftsbesøk, pizza og mentaltrening

Her fikk vi servert fantastisk god pizza, og Mariana Mileva fortalt om hvordan hun for ti år siden kom til Sauda for å jobbe på restauranten «Plan B». Da arbeidsplassen etter kort tid måtte stenge dørene, ble det å arbeide ulike steder i kommunen før drømmen om egen restaurant ble til virkelighet.

– FELIX betyr lykke, og for meg har det å starte denne restauranten absolutt vært lykke, sa Mariana.

I dag er det åtte personer i ulike stillingsprosenter som har sin arbeidsplass på Felix.

Komiteen for februarmøtet hadde også invitert Maiken Frette Birkeland til å fortelle om sitt prosjekt «Skap Flyt», der hun tilbyr mental trening. Maiken, som har kjørt ambulanse i 16 år, har nå permisjon for å drive med mentaltrening. Hun har utdannet seg som mentaltrener og tilbyr undervisning både i grupper og «en til en».

– Å trene hodet er like viktig som å trene kroppen, og vi må lære oss til å forstå sammenhengen mellom kropp og sinn. Vi må våge og stille oss spørsmålet: Hva kan jeg gjøre i dag for at jeg skal kunne ha det bedre? Det handler om å utfordre seg selv, og ha et ønske om endring, sa hun.