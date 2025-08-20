Flott aure, fanga på stang i Holmevatn, under årets fiskecamp for ungdom, i regi av Sauda jeger- og fiskerforening. Ryfylke har ikkje namna på deltakarane, og alle bilda er lånt av SJFF.
Flott aure, fanga på stang i Holmevatn, under årets fiskecamp for ungdom, i regi av Sauda jeger- og fiskerforening. Ryfylke har ikkje namna på deltakarane, og alle bilda er lånt av SJFF. FOTO: SJFF

Fiskecamp: – Fiska 100 aurar på ei helg

Andreas Isaksen
