Libaan (29) framleis sakna: – Opnar kyrkja for alle

Det er det psykososiale kriseteamet i Sauda som i samråd med den sakna mannen sine pårørande, held kyrkja open torsdag kveld. I sosiale media skriv teamet og kyrkja i Sauda at det er ein open møteplass for alle som kjenner den sakna, er berørt av situasjonen, eller berre ønsker ein stad å vere, og vise at vi i Sauda bryr oss om kvarandre.

– Det er viktig å møtast i ein veldig vanskeleg situasjon, og viktig at vi står saman i ei slik krise som dette, seier sokneprest Espen Gya til Ryfylke.

Han opplyser at det vil vere mulegheit for å tenne lys, sitte i stillheit eller snakke med kvarandre eller medlemmer av kriseteamet. Kyrkja vil vere open frå klokka sju torsdag kveld, og ein kan ifølge arrangøren kome og gå som ein sjølv ønsker.