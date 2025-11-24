Det 45. årsskriftet i rekka er klart: – Håpar me har mange nok!

– Me har bestilt 600 eksemplar frå trykkeriet. 70 eksemplar er alt sendt til utanbygds «abonnentar». Me startar salet under det komande sogelagsmøtet i neste veke. Elles vil sogelagsskriftet vera for sal i advent-bokhandelen, seier Roar Lund, skriftstyrar i Sauda sogelag.

Mykje lesestoff

Sauda sogelag sitt årsskrift for 2025 er det 45. årsskriftet i rekka. Årsskriftet i fjor var på heile 214 sider, og blei karakterisert som uvanleg tjukt og med mykje meir lesestoff enn vanleg. Årets årsskrift er også eit uvanleg tjukt årsskrift – på heile 214 sider.

– Det har samanheng med at me har valt å trykka Tone Årtun si namneliste over dei 1 280 saudabuane som utvandra til Amerika i perioden 1839 til 1920, fortel Lund.

Emigrantlista til Årtun inneheld opplysningar om namn, kjønn, fødsels- og dødsår, kor dei budde i Amerika og om og når dei kom heim igjen til «gamlelandet».

– Me valde å utvida sogelagsheftet med desse 47 ekstra sidene, for at også dei ikkje-digitale kan få sjå denne kjekke namneoversikta, seier Lund.

Heile lista over saudabuane som utvandra til Amerika er også lagt ut på nettsida til sogelaget.

Utvandring og fredsjubileum

Årets sogelagsskrift inneheld totalt 28 artiklar, i tillegg til leiaren til skriftstyrar Lund og årsmeldinga til Sauda sogelag. Sidan årsskriftet kjem ut i 2025, 200 år etter at utvandringa til Amerika starta, er det fleire artiklar om dette teamet i årsskriftet. Her har mange skribentar bidratt, blant dei Tone Årtun, Tore Nes Øye, Øystein Kirchner Gjerding, Valborg Øverland Birkenes, Alida Birkeland Kjellsen, Kåre Rød, Roar Lund og amerikanaren David Rod.

I 2025 er det også 80 år sidan andre verdskrig slutta, i 1945. Også dette jubileet pregar mange av artiklane i årsskriftet.

– Når det gjeld fredsjubileet har me mange kjekke artiklar, frå den «unge» politikaren Vegard Mjelkestøl sin minnetale over dei falne i andre verdskrig til intervjuet med 97 år gamle Bjarne Kjellevold, fortel Lund.

– Elles er det også mykje godt lesestoff i artiklane der fleire skribentar fortel om familiane sine og om saker som prega tida dei levde i, som blant andre Marie Grindheim, Paul Kerswill og Tarald Aano. Det er også artig å merka seg at ting dei skriv om, som handlar om familiane deira, kan ein kjenna igjen i andre artiklar om utvandringa til Amerika, fortel Lund.

Arbeidet med å neste års årsskrift er alt i gang.

– Arbeidet med årsskriftet er ein kjekk jobb, men det er også ein kontinuerleg jobb heile året, seier Lund, som har vore skriftstyrar i åtte år til saman.

Følgande personar utgjer skriftstyret i Sauda sogelag i 2025: Roar Lund (skriftstyrar), Sigmund Andersen, Oskar Waage-Pettersen, Lars Olav Fatland, Kåre Rød, Syvert Bruknapp, Tone Årtun, Wenche Pleym og Aslaug Astad.

Blir adventbokhandel

Også i år opnar Sauda sogelag ein «adventbokhandel» i Alfred-lokala i Skulegata. Det er fjerde året på rad at sogelaget opnar ein slik lokal «pop-up»-butikk i førjulstida, dette som følge av nedlegginga av bokhandelen i Sauda i 2022.

– Me vil ha ope kvar fredag og laurdag i adventstida, frå og med første helga i advent, fortel Lund.

Her vil sogelag-styret selga Sauda sogelag sitt årsskrift, årsskrifta til Suldal og Vindafjord, årboka til Rogaland historielag, Lul Krag-boka til Knut Sellevold, Kjartan Fløgstad si bok «Kniving i katedralen», og bøker, kalendrar og anna «stasj» frå teikneserieskapar Børge Lund.