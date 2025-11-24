Leikeslåst – sendt heim av politiet

To personar blei natt til søndag bortvist frå sentrum. Årsaka var at dei leikeslåst og skapte uro.

Natt til søndag, ved 02.00-tida, blei to unge menn stoppa av politipatruljen, medan dei dreiv med noko som blei oppfatta som uheldig oppførsel. Politioverbetjent Eivind Asheim ved Sauda politistasjon forklarar at dei to dreiv med leikeslåsting i sentrum.

– Dei to dreiv og leikeslåst og bråka, og når klokka er to om natta midt i sentrum, kan dette føre til uheldige situasjonar, seier han til Ryfylke.

Asheim forklarar at sjølv om leikeslåsting isolert sett ikkje er ulovleg, vil tid og stad ha noko å seie. I dette tilfellet meinte patruljen at det var hensiktsmessig å bryte av «leiken».

– Vi veit at når det er folk med promille ute, så kan det oppstå uheldige og potensielt farlege situasjonar. Desse gutane si leikeslåsting kunne lett ha blitt oppfatta som alvorleg, og andre kunne ha gripe inn, og dermed kunne det fort ha blitt alvor. Derfor fekk desse to personane pålegg om å halde seg borte frå sentrum til morgonen etter, seier Asheim.