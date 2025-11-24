Opna gapahuken i strålande sol

Sauda jeger- og fiskerforening hadde vêret på si side då gapahuken på Vetrhus blei offisielt opna søndag.

Det var ein perfekt vinterdag. Sola skein frå nesten skyfri himmel, eit tynt islag hadde forma seg på Vetrhustjernet, og røyken steig sakte rett til vers frå den nybygde gapahuken ved stranda. Gradestokken viste like under frysepunktet. På bålpanna var det pølser og på den store bålkjelen var det heimelaga kakao. Dette nye friluftstilbodet er blant dei mest tilgjengelege i heile kommunen, med opparbeidd gangveg frå parkeringsplassen til gapahuk-området. Den er dermed ein viktig og inkluderande stad som er like verdsett blant unge, eldre og bevegelsesutfordra personar.

Denne søndagen opna gapahuken offisielt, etter å ha vore i flittig bruk heilt sidan den blei ferdigstilt i haust.

– Pågangsmot

Den offisielle opninga blei leia av barne- og ungdomsutvalet i Sauda jeger- og fiskerforening, som i tillegg til mat og drikke, serverte konkurransar, aktivitetar og moro for dei yngste. Leiar i Sauda jeger- og fiskerforening, Lene Doksrød Ringstrand, sa i sin opningstale at vegen fram til opningsdagen har vore både humpete og strevsam.

– Med tolmod, pågangsmot, nokre oppgitte tårar og ein god dose dugnadsand står vi her i dag, med gapahuk, bålplass, båt og snart kano i eit område som innbyr til ro og aktivitet. Å kome seg ut i naturen er bra for folkehelsa, og vi meiner nettopp sånne plassar burde ha vore heia fram i større grad, sa ho.

Takka mange

Lene Doksrød Ringstrand fortalte vidare i sin tale at mange lokale personar og bedrifter har vore støttande i prosessen med å få på plass tilbodet på Vetrhus. Ei spesiell takk fekk Vidar Handeland, som sto for bygginga av sjølve gapahuken.

Ordførar Håvard Handeland var med på markeringa, og stod for både snorklipping og nokre rosande ord til initiativtakarar og dugnadsgjeng.