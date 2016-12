STOPP: Styret i Sauda Fjordhotell såg seg nøydde til å begjære konkurs. Torsdag ettermiddag var advokta Lise Margrethe Østensjø Waage i Sauda for å skaffe oversikt oversikt i selskapet. (Foto: Even Emberland)

Sauda Fjordhotell er konkurs

2. desember 2016 kl. 08:12 av av Ingvil Bakka

– Eg kan bekrefta oppbodet, seier ein ordknapp Jens Brokmann.

Han er dagleg leiar og styreleiar i driftsselskapet Sauda Hotelldrift AS, som driv Best Western Sauda Fjordhotell i Saudasjøen.

Brokmann forklarer konkursen med vanskelege tider i hotellbransjen.

– Spesielt den siste tida har me merka nedgangstidene godt, der me også har merka tøff konkurranse med andre hotell i Sauda. Det medførte at styret nå valde å bruka sunn fornuft og melda oppbod i selskapet, seier Brokmann.

Driftsselskapet til fjordhotellet er eigd av Raftevolds Hotel, der Jens Brokmann eig 60 prosent av aksjane.

Bustyrar Thor Harald Eike var i går, torsdag, opptatt i retten, men viste til advokatkollega Lise M. Østensjø Waage, som jobba med fjordhotellsaka i går. Ho reiste til Sauda og fjordhotellet i går føremiddag.

– Me jobbar med å kartlegga og skaffa oversikt i saka. Sjølve hotelldrifta i regi av driftsselskapet som nå har begjært seg konkurs, blir lagt ned. Me må nå sjå om varelager og mat kan selgast med tanke på om eksterne kan ta på seg å arrangere julebord her, seier Waage.

Ho opplyser at Sauda Fjordhotell har sju fast tilsette og ei rekke ekstrahjelparar.

Første skiftesamling blir halde i Haugaland tingrett 26. januar.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.